Always Ready x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Always Ready e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira (5), no Estádio Hernando Siles, a partir das 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa), na TV aberta, e da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Always Ready x Corinthians DATA Terça-feira, 5 de abril de 2022 LOCAL Estádio Hernando Siles - La Paz, BOL HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa), na TV aberta, e a Conmebol TV, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (5), em La Paz. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Corinthians fará a estreia no Grupo E da Libertadores nesta terça-feira, na Bolívia. Além do Always Ready, o Timão ainda tem o Deportivo Cali e Boca Juniors como adversários.

No último sábado (2), o clube anunciou a lista de 45 nomes inscritos na competição (o limite é 50). Maycon, recém-contratado, está inscrito.

Pela 17º vez em sua história na Libertadores, o Corinthians vai enfrentar a altitude. O local da partida está a 3.600 metros acima do mar, e o Timão registra bom retrospecto. No total, foram cinco vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas.

O primeiro e único título conquistado pelo Timão na competição foi em 2012. De forma invicta, a equipe venceu em casa o Boca Juniors por 2 a 0, com dois gols de Emerson Sheik. Porém, a última participação foi em 2020.

Na ocasião, o Corinthians caiu ainda na Pré-Libertadores, quanfo perdeu para o Guarani do Paraguai. Após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe comandada por Tiago Nunes venceu a volta por 2 a 1, mas por ter sofrido um gol em casa, qualificou os adversários.

Always Ready vive má fase

O Always Ready, vice-campeão boliviano, chega para a sua terceira Libertadores na história (o segundo consecutivo), mas entra em campo pressionado por um resultado positivo. Até o momento, soma duas vitórias, dois empates e três derrotas na temporada.

Os jogos do Corinthians na Libertadores 2022

Always Ready x Corinthians - 5 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Corinthians x Deportivo Cali - 13 de abril, às 21h (de Brasília

Corinthians x Boca Juniors - 26 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Deportivo Cali x Corinthians - 4 de maio, às 21h (de Brasília)

Boca Juniors x Corinthians - 17 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Corinthians x Always Ready - 26 de maio de 2022, às 21h (de Brasília)

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Always Ready é favorito contra o Corinthians nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 no triunfo do time boliviano, $ 3,20 no empate e $ 3,00 caso o Timão vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,66 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 8,50.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 (7) x (6) 1 Guarani Paulistão 24 de março de 2022 São Paulo 2 x 1 Corinthians Paulistão 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Corinthians Brasileirão 10 de abril de 2022 16h (de Brasília) Corinthians x Deportivo Cali Libertadores 13 de abril de 2022 21h (de Brasília)

ALWAYS READY

JOGO CAMPEONATO DATA Real Santa Cruz 0 x 1 Always Ready Campeonato Boliviano 12 de março de 2022 Blooming 1 x 0 Always Ready Campeonato Boliviano 2 de abril de 2022

Próximas partidas