Always Ready x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (5) para Always Ready x Corinthians, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília).

O Corinthians fará a estreia no Grupo E da Libertadores, na Bolívia. Além do Always Ready, o Timão ainda tem o Deportivo Cali e Boca Juniors como adversários.

O primeiro e único título conquistado pelo clube paulista na competição foi em 2012. De forma invicta, o Corinthians venceu em casa o Boca Juniors por 2 a 0. Porém, a última participação foi em 2020 (foi eliminado ainda na Pré-Libertadores, quando perdeu para o Guarani do Paraguai).

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo da Libertadores 2022, o Corinthians entrará em campo com um desfalque importante. Fagner, com lesão na coxa, está fora, assim como Júnior Moraes, com dores na lombar.

Experiente e com mais de 100 jogos disputados em grandes competições europeias, Willian fará a sua estreia na Libertadores.

"Sensação única poder voltar ao Corinthians e disputar uma Libertadores, a primeira da minha carreira, no clube onde cresci", afirmou o jogador.

"Expectativa é de fazer uma grande competição, e temos uma importante missão pela frente. A confiança de todo o time está grande, então vamos em busca da vitória", completou.

Já o Always Ready, sem desfalques, terá força máxima após o técnico Eduardo Villegas ter poupado seus principais nomes contra o Blooming.

Possível escalação do Corinthians: Cássio, João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz (Xavier), Maycon (Paulinho ou Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Willian e Jô (Róger Guedes).

Possível escalação do Always Ready: Giménez, Enoumba, Ramball, Cabrera e Flores; Adrian e Chumacero; Rodrigo Ramallo, Juan Arce e Cristaldo; Riquelme.

DESFALQUES

CORINTHIANS:

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians/Divulgação

Fagner: lesionado

Júnior Moraes: dores na lombar

ALWAYS READY:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Piero Maza - Chile

Assistentes: Alejandro Molina e Miguel Rocha - Chile

VAR: Wilson Avila - Equador

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Always Ready e Corinthians será transmitido ao vivo pelo SBT (para São Paulo, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa), na TV aberta, e pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira.