Always Ready denuncia Boca Juniors por supostos presentes ao árbitro do jogo

O duelo entre Always Ready e Boca Juniors, que aconteceu nesta última terça-feira (04), foi marcado por muito mais do que a vitória argentina. O resultado final foi 1 a 0, com o gol marcado através de um pênalti que gerou dúvidas, ficando ainda mais polêmico após os supostos presentes encontrados pela equipe boliviana no vestiário da arbitragem do confronto, "dados" pelo Boca, como relatado.

A denúncia dos presentes veio logo após o duelo, sendo esta atividade proibida pela Conmebol, entidade que organiza a Copa Libertadores. A polícia boliviana foi então acionada para a investigação das sacolas com os logotipos e cores do Boca Juniors, as quais possuiam camisetas do clube como conteúdo.

Alguns torcedores discutem nas redes sociais sobre as camisetas, que parecem ser de 2020 com nomes de jogadores da época. É possível, em vídeo gravado da cena, ler o nome de Cardona, atleta que hoje já não atua mais pelo Boca, e sim pelo Racing.

Em outra gravação, é mostrado um papel com os escudos de Always Ready e Boca, representando o confronto do dia no vestiário. “Houve muitos presentes que a polícia apreendeu. Se a Conmebol não sancionar o árbitro, ele seria cúmplice. Uma pesquisa está sendo feita. Se houver presentes, o regulamento está sendo violado. Não denunciamos o Boca. Eu me sinto prejudicado”, confirmou o presidente da equipe da casa, Andrés Costa, ressaltando a veracidade do ocorrido à Radio Mitre.

Em comunicado oficial à TyC Sports, o presidente ainda confirma que a polícia recolheu os recebidos da arbitragem: "A segurança confiscou os presentes que os árbitros receberam do Boca".