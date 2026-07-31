O Chelsea continua fiel ao seu plano de reforçar o meio-campo durante a atual janela de transferências de verão, uma vez que se prepara para apresentar uma nova proposta pela contratação de Alex Scott, estrela do Bournemouth, em uma nova tentativa de convencer a diretoria dos "Cherries" a abrir mão de um de seus principais jogadores, apesar de o clube manter suas elevadas exigências financeiras.

Fontes bem informadas revelaram ao site "CaughtOffside" que o Chelsea se prepara para apresentar uma proposta melhorada de cerca de 70 milhões de libras esterlinas pela contratação de Alex Scott, depois de o Bournemouth ter recusado uma oferta anterior no valor de 64 milhões de libras esterlinas.

As fontes confirmaram que o meio-campista inglês, de 22 anos, continua sendo um dos principais alvos da diretoria do Chelsea no mercado de transferências de verão, que enxerga nele uma opção ideal para reforçar o meio-campo em preparação para a nova temporada.

Apesar da disposição do Chelsea em aumentar o valor de sua proposta, a nova oferta ainda é inferior ao valor definido pelo Bournemouth para se desfazer do jogador, já que o clube exige receber 80 milhões de libras esterlinas para aprovar a conclusão do negócio.

Os relatos indicam que a diretoria do Bournemouth não pretende recuar de sua posição no momento, o que significa que a diferença financeira entre as duas partes ainda persiste e pode travar as negociações nos próximos dias.

O negócio de Henderson e o interesse dos grandes

As fontes esclareceram que a movimentação do Chelsea pela contratação de Jordan Henderson não afetará o interesse do clube em contratar um jovem meio-campista durante o mercado atual, já que Alex Scott permanece como a opção preferida da diretoria dos "Blues" dentro do projeto de construir um time capaz de competir por longos anos.

O interesse em Alex Scott não se restringe apenas ao Chelsea, pois vários clubes ingleses acompanham de perto a situação do jogador. Manchester United, Liverpool e Tottenham estão entre os clubes interessados em seus serviços, enquanto o Arsenal, em determinado momento, fez sondagens sobre a possibilidade de contratá-lo antes de voltar seu interesse para outros alvos.

Uma das fontes próximas às negociações afirmou: "O Chelsea avançou bastante no caso de Alex Scott, e está disposto a apresentar uma nova proposta no valor de cerca de 70 milhões de libras esterlinas, mas é provável que o Bournemouth recuse essa oferta também".

E acrescentou: "Precisamos esperar o que os próximos dias irão revelar, pois outros clubes podem entrar na linha das negociações, especialmente porque Andoni Iraola admira muito o potencial do jogador, por isso não se pode descartar a entrada do Liverpool na disputa".

Arsenal e Manchester United mudam suas prioridades

De acordo com as mesmas fontes, o Arsenal passou a se concentrar mais na contratação de Bruno Guimarães para reforçar o meio-campo, enquanto o Manchester United recuou de seu interesse em Alex Scott e começou a estudar outras opções durante o mercado de transferências.

A lesão de Enes Ünal projetou sua sombra sobre o futuro de Alex Scott, já que alguns relatos consideram que a ausência do atacante pode levar o Bournemouth a se apegar ainda mais às suas estrelas e a não abrir mão de nenhuma peça essencial durante o atual verão.

Apesar da existência de especulações que apontavam que a lesão poderia pressionar o clube a concretizar uma grande venda, outras fontes negaram essa hipótese, garantindo que o Bournemouth não sofre nenhuma pressão financeira que o obrigue a vender uma de suas estrelas.

O Bournemouth desfruta de uma situação financeira estável após o sucesso em se classificar para as competições europeias, o que lhe confere grande flexibilidade para lidar com as propostas apresentadas por seus jogadores.

Além disso, o clube já obteve grandes retornos financeiros com a venda de alguns de seus destaques, sobretudo Antoine Semenyo durante a última janela de transferências de inverno, além das saídas de Dean Huijsen e Milos Kerkez, o que deixa a diretoria do clube sem entusiasmo para fechar uma nova venda neste verão, a menos que receba a contrapartida financeira que considera adequada.