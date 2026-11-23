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A tentativa do Barcelona de contratar Ruud Nijstad, jovem promessa da defesa, encontrou um grande obstáculo antes da janela de transferências de inverno. O zagueiro do Twente se distanciou publicamente de uma mudança para a Catalunha no meio da temporada e prioriza seu desenvolvimento na Eredivisie em vez de uma transferência de destaque para La Liga.

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Desenvolvimento no Twente segue como prioridade

O holandês de 18 anos se tornou um dos principais alvos do Barcelona , que busca reforçar sua defesa com jovens talentos. No entanto, após a recente vitória do Twente por 2 a 1 sobre o Willem II, o zagueiro deixou claro que ainda não pretende mudar de clube. Sua atuação naquela partida, em que jogou os 90 minutos, reforçou os motivos pelos quais alguns dos maiores clubes da Europa acompanham sua rápida evolução.

Após o jogo, Nijstad falou sobre as crescentes especulações a respeito de seu futuro e de seus planos para a temporada atual. “Tomei conscientemente a decisão de ficar, de qualquer forma, por mais um ano no FC Twente. Acho que ainda tenho muito a aprender e aqui posso fazer isso muito bem”, explicou o zagueiro ao De Telegraaf, segundo o Sport.

Joia em ascensão na Eredivisie não tem pressa

O jovem, muito valorizado, vive ótima fase na Eredivisie, aproveita o ambiente positivo e deixa seu futebol falar por si. Em alta no clube atual, ele está satisfeito com sua rápida evolução e com a boa sequência do time. Ao optar por seguir sua trajetória promissora na Holanda, prioriza os minutos garantidos em campo e um ambiente de vitórias em vez de uma mudança prematura para o gigante de La Liga.

“Estou me divertindo muito, temos um bom time, estamos jogando bem e, pessoalmente, as coisas também estão indo bem para mim”, acrescentou.

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Nijstad sabe do interesse do Barcelona

Apesar do compromisso com seu clube atual, Nijstad sabe que tem sido notícia na Espanha. Ele revelou que viu até as primeiras páginas que o associam ao time de Hansi Flick e admitiu que guarda exemplares das reportagens em casa como lembrança da atenção crescente que recebe. Embora o interesse seja motivo de orgulho, ele ainda não mudou de ideia nem se deixou distrair de suas obrigações profissionais.

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“Sim, eu vi. Tenho até o jornal em casa. Alguém comprou para mim e me trouxe. É uma boa lembrança”, confessou o zagueiro ao ser perguntado sobre a cobertura da imprensa em Barcelona. Ele manteve os pés no chão diante dos rumores: “É bom que falem de você por lá, mas estou focado em jogar bem pelo FC Twente.”

Disputa entre gigantes europeus pela contratação

O Barcelona certamente não é o único clube atraído pelo potencial do adolescente. Gigantes como Bayern de Munique e Chelsea também foram associados ao zagueiro , atualmente avaliado em cerca de € 20 milhões. O valor reflete sua condição de uma das promessas mais promissoras da defesa no futebol europeu, embora o Twente não tenha qualquer necessidade imediata de vender seu jogador de destaque, já que ele deseja ficar.

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Ao ser perguntado sobre as perspectivas do Twente para a temporada, Nijstad manteve sua cautela habitual e o foco no esforço coletivo. “Acho que ainda é cedo demais para dizer que somos candidatos ao título. Não devemos nos preocupar com isso. Temos que nos concentrar no nosso próprio desempenho”, afirmou.