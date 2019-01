Alvo de United, Juventus e Real Madrid, Milinkovic-Savic não vai deixar a Lazio, diz agente

Sergej Milinkovic-Savic está "muito, muito feliz" na Lazio e não deixará o clube durante a janela de transferências de janeiro, insistiu o agente do jogador, Mateja Kezman. Aos 23 anos, o meio-campista despertou interesse de grandes clubes como Real Madrid, Manchester United, Juventus, Milan e Internazionale.

Em entrevista ao Lalaziosiamonoi.it, o ex-atacante do Chelsea e representante do atleta, Kezman enfatizou a permanência do meia na Serie A.



​(Foto: Getty Images)

"Sergej está realmente feliz com a Lazio. Ele não vai deixar a Lazio este mês, isso é 100% certo. Ele mostrou o quanto ele ama o clube e os fãs, optando por ficar, apesar de ter muitas ofertas. Todos os jovens jogadores têm altos e baixos. Ele teve um começo difícil de temporada, mas jogo por jogo melhorou, voltando aos seus níveis habituais no último mês", explicou.

Durante o bate-papo, o agente demonstrou ter ficado irritado com os rumores da possível saída de Milinkovic-Savic da Lazio e pediu respeito: “Devemos respeitar Claudio Lotito como presidente. A Lazio também é um grande clube”.