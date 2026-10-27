Uma reportagem publicada nesta terça-feira exaltou uma jovem promessa "marroquina-alemã" em ascensão, que roubou a cena na Bundesliga de futebol nesta temporada.

De acordo com o site "Foot Mercato", o início de temporada do Borussia Mönchengladbach foi bastante conturbado. Depois de ocupar a lanterna da Bundesliga, com seis derrotas consecutivas, a equipe comandada pelo técnico Alexander Blessin conquistou, na sexta-feira, sua primeira vitória, sobre o Stuttgart por 3 a 2, graças ao brilho de Wael Mohya.

O jogador de origem marroquina, de 17 anos, marcou um gol e deu a assistência para outro, de Shuto Machino, provando que o jovem meia-atacante é a peça central de sua equipe. Com três gols e um passe decisivo em oito partidas disputadas nesta temporada, Wael consolida discretamente sua posição como titular da equipe aos apenas 17 anos, e esta pode ser a temporada de sua verdadeira decolagem.

O novo fenômeno da Bundesliga

Wael Mohya ingressou no Borussia Mönchengladbach aos oito anos. É um talento excepcional, com uma maturidade precoce notável. Graças às suas elevadas habilidades técnicas, ao seu baixo centro de gravidade, ao seu excelente domínio de bola, à sua capacidade de usar ambos os pés com destreza e à sua impressionante eficiência, conseguiu conquistar a admiração de todos no clube.

Próximas partidas FCB Bundesliga 13:30 BVB

Aos 16 anos, 9 meses e 28 dias, tornou-se, por mérito, o jogador mais jovem da história da equipe principal do Borussia Mönchengladbach.

Depois de ter sido um substituto valioso na temporada passada (marcou dois gols e deu uma assistência em 17 partidas), ele agora atinge um patamar completamente novo.

O diretor esportivo Roland Virkus disse: "Ele cumpre perfeitamente seu papel como um dos talentos em ascensão de maior destaque do Borussia Mönchengladbach. Ele tem excelentes valores, vem de uma família maravilhosa e, claro, acompanhamos de perto como ele lida com essa situação. Isso não nos preocupa. Ele é um exemplo para todos os que vêm depois dele, mostrando-lhes como manter a humildade".

Enquanto isso, a diretoria do clube alemão busca estender seu contrato, que termina em junho de 2028.

Os quatro grandes disputam o jovem talento

Roland Virkus acrescentou: "Estamos em contato com ele, com seus pais e com seu empresário. Wael está totalmente tranquilo e se sente, por assim dizer, uma jovem promessa. Mas há uma coisa clara: ele não jogará a vida inteira no Borussia Mönchengladbach".

E prosseguiu: "Não há como fugir de obter receitas com transferências. E isso nem sempre é o que os torcedores querem ouvir".

De fato, essa situação leva vários grandes clubes a demonstrar interesse no jogador. De acordo com a rede "Sky Sport Alemanha", o Bayern de Munique está especialmente encantado com ele.

No entanto, a busca pelo jogador não se restringe ao atual campeão, já que Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e Leipzig também demonstraram interesse por ele.

É improvável que o negócio se concretize neste inverno, mas pode ser uma das transferências de maior destaque do verão.

A seleção alemã sub-21 também busca contratar Wael Mohya, enquanto a seleção marroquina tenta convencê-lo há vários meses. Mohya declarou, em entrevista à revista "Kicker" em março passado: "Sim, houve contatos, mas não posso revelar mais do que isso. Ainda não tomei uma decisão, e estou com calma".