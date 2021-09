Alvo de racismo, goleiro do Milan cobra autoridades: "não sabem o que é sentir na pele"

O goleiro francês implorou às autoridades que tomassem medidas para que isso não aconteça novamente

Mike Maignan, goleiro do Milan, utulizou suas redes sociais para cobrar uma ação abrangente das autoridades italianas. Isto porque, o goleiro foi vítima de ofensas racistas durante seu aquecimento na partida contra a Juventus, pela quarta rodada da Serie A italiana, no domingo passado.

O caso ganhou uma forte repercussão após diversos vídeos serem publicados na internet. Nas gravações, foi possível ouvir algumas ofensas racistas, que o goleiro sofreu antes do início do jogo contra a Juventus.

Na última segunda-feira (20), a Juventus iniciou uma investigação interna para identificar os resposáveis pelas ofensas racistas direcionadas ao goleiro. O clube, também, espera analisar as gavações das camêras de segurança de seu estádio para facilitar o trabalho de investigação.

Maignan utilizou seu Twitter para fazer uma longa postagem, principalmente, para criticar a falta de ações das autoridades contra o racismo no futebol.

O que o goleiro disse?

“Na noite de domingo no Allianz Stadium, os torcedores da Juventus me atacaram com insultos e gritos raciais”, disse Maignan. “O que você quer que eu diga? Que racismo é errado e que esses torcedores são estúpidos? Não é sobre isso. Não sou o primeiro nem o último jogador a sofrer isso."

"Enquanto esses eventos forem tratados como "incidentes isolados" e nenhuma ação abrangente for tomada, a história está fadada a se repetir infinitamente."

“O que estamos fazendo para combater o racismo nos estádios de futebol? Você realmente acredita que é eficaz? Estou em um clube que se esforça para liderar, opondo-se a todas as formas de discriminação. Mas precisamos ser mais numerosos e estarmos unidos nesta batalha pela sociedade que vai além do futebol."

“No processo, as pessoas que decidem sabem como é ouvir insultos e gritos que nos relegam à categoria de animais? Eles sabem o que isso faz por nossas famílias, por nossos entes queridos que o vêem e que não entendem que ainda pode acontecer em 2021?"

“Não sou uma 'vítima' de racismo. Eu sou Mike, estou de pé, negro e orgulhoso. Contanto que possamos dar nossa voz para mudar as coisas, nós o faremos”, concluiu o goleiro.

Maignan não é o primeiro jogador do Milan a sofrer ofensas raciais nesta temporada, já que o clube entrou com uma reclamação oficial neste mês sobre ofensas sofridas por Tiemoue Bakayoko em um jogo contra a Lazio.

Bakayoko também disse que os torcedores abusaram racialmente de seu companheiro de equipe, Franck Kessie. Até o momento, nenhuma ação sobre esse caso foi tomada.