Alvo de gigantes do Brasil em 2021, Santos Borré pode trocar a Alemanha pela Premier League

Rafael Santos Borré pode viver uma nova mudança de país em sua vida. Depois de deixar o River Plate e acertar com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, o jogador pode ser negociado com um clube inglês na próxima janela de transferências.

De acordo com apuração da GOAL, o representante Nicolás Petropulos está em Londres por conta do interesse de um clube da Premier League, cujo nome não foi revelado para a reportagem. Petropulos, inclusive, se reunirá com o time ainda nesta semana. Como a janela de transferências na Europa só volta a abrir no verão, as conversas ainda estão em um estágio inicial.

Borré teve o seu nome bastante vinculado no Brasil em 2021. Com o contrato perto do fim com o River Plate, da Argentina, onde se destacou bastante, teve negociação com Palmeiras, São Paulo e Grêmio. O Tricolor Gaúcho, inclusive, ficou próximo de contratar o colombiano.

Sem acerto com clubes brasileiros, foi anunciado pelo Eintracht Frankfurt no começo de julho de 2021, onde chegou de graça e tem contrato válido até junho de 2025.

Em sua primeira temporada na Alemanha, Borré esteve em campo em 41 jogos, sendo titular em 38 deles, e anotou nove gols, além de distribuir outras cinco assistências.