Alvo de críticas nas redes, Diego Ribas não faz "problema" com banco de reservas

Camisa 10 tem queda de ritmo e vê concorrência crescer; pausa na data FIFA pode ser fundamental para recuperar ritmo

Um dos principais jogadores da equipe com Rogério Ceni, Diego Ribas vem sofrendo um pouco no Flamengo de Renato Gaúcho. Aos 36 anos, o jogador sente a sequência da temporada e o estilo de jogo do atual treinador, que chama o adversário para a "trocação" e coloca um ritmo mais intenso.

As boas partidas de Thiago Maia, que vem entrando no decorrer dos jogos, e a "grife" de Andreas Pereira, que chegou para brigar por vaga na posição de segundo volante, colocam pressão sobre o camisa 10.

Ele foi alvo de críticas recentemente, e até de uma campanha pesada nas redes sociais, pedindo a sua saída do clube.

Mas nada disso abala Diego Ribas, que se acostumou a lidar com os "haters" durante a sua passagem no Flamengo. O camisa 10 chegou a ser muito criticado em alguns momentos, principalmente antes de 2019, quando perdeu dois penâltis decisivos.

Em um elenco cheio de grandes jogadores e várias lideranças, Diego é a maior delas. Não à toa é o dono da braçadeira sempre que está em campo. Além de muito respeitado, ele 'não faz bico' com o banco de reservas e deixa claro que a decisão é do treinador.

Renato Gaúcho tem ciência da subida de rendimento de Thiago Maia e entende que o volante está pedindo espaço.

O técnico, inclusive, vem acionando o camisa 8. O fato de poder realizar cinco alterações facilita essa gestão de elenco. Esse período sem jogos pela pausa por conta da data FIFA será fundamental para o técnico definir se fará alguma mudança mais incisiva na equipe, mas com a certeza de que, se tiver que sacar o camisa 10, isso não será um problema.