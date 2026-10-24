O Barcelona enfrenta uma concorrência cada vez maior na corrida pela contratação do jovem zagueiro holandês Rav van den Berg, jogador do Twente, depois que o Manchester United entrou nas negociações, em meio ao interesse de outros 6 clubes da Premier League inglesa em contar com o talento de 18 anos, o que ameaça aumentar o custo da operação que o clube catalão tentou concluir no último verão.

De acordo com o jornal "Sport", o Manchester United recebeu relatórios positivos sobre as qualidades de Van den Berg, que é muito valorizado pelos olheiros do clube inglês, enquanto a lista dos interessados em seus serviços inclui Manchester City, Aston Villa, Newcastle, Brentford, Everton e Sunderland.

O Barcelona já havia se movimentado para contratar o zagueiro holandês e apresentou uma proposta de cerca de 8 milhões de euros, mas o Twente recusou abrir mão de seu jogador, que vê como um dos elementos promissores capazes de fazer parte do futuro da equipe, e não sente necessidade de apressar sua venda.

Van den Berg mede 1,95 metro e se destaca pelo uso do pé esquerdo, além de sua capacidade de construir o jogo desde a defesa e de sua força física, características que o tornam uma opção atraente para a direção esportiva do Barcelona, que busca reforçar a linha defensiva com elementos jovens que tenham potencial de evolução a longo prazo.

O interesse do Barcelona pelo zagueiro holandês não é novo, já que os últimos meses testemunharam contatos entre as duas partes, e o próprio Van den Berg falou publicamente sobre o interesse do clube catalão, descrevendo o Barcelona como um dos maiores clubes do mundo, em sinal de sua possível disposição em se transferir para o elenco.

Mas a entrada do Manchester United e o interesse dos demais clubes ingleses colocam o Barcelona diante de um novo desafio, principalmente porque o contrato do jogador com o Twente se estende até junho de 2029, o que confere ao clube holandês uma posição de negociação forte e reduz as pressões que poderiam levá-lo a aceitar vendê-lo rapidamente.