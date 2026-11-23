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Cesc Fabregas defendeu Massimiliano Alvini após as críticas à postura do Frosinone em San Siro e a derrota por 5 a 1 para o Milan.

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Cesc Fabregas, técnico do Como, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o AEK Atenas, válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League: "Faço como Alvini contra o Milan, sigo com as minhas ideias. Claro que há jogos que precisamos saber administrar para vencer, mas mudar tudo de bom que está sendo feito, não. Tenho orgulho da última partida contra o Cagliari, em que houve muitas coisas novas: jogadores voltando das seleções, o fato de eu jogar contra um amigo, Da Cunha como meia-atacante no lugar de Paz, numa posição em que não atuou muito. Depois, Ricci e Liberali foram titulares e jogaram bem, e Lahdo entrou bem. Tudo isso mostra que o time está presente, sabe o que quer fazer e como fazer".

O técnico espanhol prosseguiu: "Gosto de ter estabilidade, de saber controlar tudo, mesmo que seja difícil. Hoje quero continuar ouvindo que Alvini é um treinador excepcional. Isso é identidade e coragem, mesmo que ele tenha perdido por 5 a 1. Quando você perde, é ruim; quando ganha, é um fenômeno. É preciso ter equilíbrio. Claro que o futebol está mudando, também por mérito dos árbitros, que apitam mais. Há menos gente caída no gramado, aquela tática não funciona mais. É uma mudança positiva para o campeonato italiano, que está se tornando um dos dois ou três mais atraentes da Europa".

E acrescentou: "Nada muda para nós. Somos um clube pequeno que sabe muito bem quem é. Há um ambiente fantástico em Mozzate, conhecemos nossos pontos fortes e fracos. Não podemos controlar o que as pessoas dizem. Precisamos ser mais fortes e administrar as emoções. Fala-se muito mais dos jogadores, e isso também os ajuda a amadurecer. Se quiserem estar entre os melhores, precisam saber lidar com isso. Tudo ainda está muito no começo. Pensamos no percurso, não na linha de chegada".

Sobre Couto: "Nós o contratamos porque ele também sabe atuar naquela posição. Ele fazia isso no Girona e no Dortmund, então essa também é uma opção. O time está bem, somos os mesmos da última partida. Alguns jogadores da equipe de base serão integrados. Estamos tranquilos e sabemos que precisamos seguir nosso caminho com tranquilidade".

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Sobre os adversários: "Os gregos são um grande time, deram trabalho ao Real e ao Shakhtar, são fortes fisicamente e têm uma mentalidade muito forte. Precisaremos ser muito eficientes".