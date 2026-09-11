Álvaro Arbeloa já está sob enorme pressão após apenas três jogos: “Só penso em Anfield”

Álvaro Arbeloa está no comando do Fulham desde esta temporada, mas a demissão já ameaça o treinador que chegou do Real Madrid. Os Cottagers somaram zero ponto nos seus três primeiros jogos da Premier League e, além disso, viajam neste fim de semana para Anfield. Os jornalistas ingleses já estão afiando as facas.

O Fulham começou a temporada com uma derrota por 3 a 2 para o Chelsea, depois da qual o AFC Wimbledon foi despachado por 3 a 0 na EFL Cup. Na liga, porém, a equipe seguiu com muitas dificuldades, resultando em derrotas para Sunderland (1 a 0) e Crystal Palace (3 a 2).

Na tarde de sábado (16h), Arbeloa terá um encontro especial com o Liverpool, clube pelo qual atuou como jogador entre 2007 e 2009. Só que não haverá muito tempo para relembrar memórias.

"É um jogo muito importante para nós", disse Arbeloa na coletiva de imprensa. "Trabalhamos duro a semana toda, mas sabemos que precisamos melhorar e ajustar nosso jogo em certos pontos."

"Criamos chances suficientes para vencer os jogos, mas não os vencemos. As duas afirmações estão corretas. Sabemos por que não estamos vencendo e o que precisamos mudar. Estamos trabalhando nisso desde o primeiro dia."

"Mesmo se vencermos uma partida, ainda assim diremos a mesma coisa. Vencer um jogo não significa que estamos tendo um desempenho perfeito", afirmou Arbeloa, que recebeu da imprensa inglesa a pergunta se acha que seu tempo no Fulham está chegando ao fim.

"Só penso em Anfield. Não penso em mais nada. Não vim para cá por três jogos ou por um mês. Vim para melhorar o clube e o time. É nisso que concentro toda a minha energia."

Os torcedores do Fulham ficaram nada satisfeitos após a derrota em casa para o Palace e vaiaram o time. "Somos uma equipe mais forte quando temos os torcedores ao nosso lado. Vim para cá porque este clube reconhece a importância da sua história e dos seus torcedores."

"Joguei contra este time quando atuei na Premier League e sei como é difícil jogar em Craven Cottage. Agora precisamos do apoio dos torcedores. Estou satisfeito com a atitude dos nossos jogadores. Estamos trabalhando nisso. O mais importante é que comecemos a vencer jogos", concluiu Arbeloa.