Álvaro Arbeloa confirma o retorno de duas estrelas do Real Madrid e faz uma declaração surpreendente

Éder Militão e Jude Bellingham estão novamente à disposição do Real Madrid. Isso foi confirmado pelo técnico interino Álvaro Arbeloa em uma coletiva de imprensa, na qual ele elogiou efusivamente o zagueiro brasileiro.

Em 7 de dezembro do ano passado, Militão sentiu uma lesão no tendão da coxa durante o confronto da LaLiga entre Real Madrid e Celta Vigo (0 a 2), tendo de sair de campo lesionado. Na temporada passada, o zagueiro já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado.

Na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o RCD Mallorca, Arbeloa confirmou que o Real Madrid pode contar novamente com Militão. “Estou muito feliz por ele estar de volta.”

O técnico interino do Real Madrid não está apenas “muito feliz”, mas também elogia o jogador, que já disputou 38 partidas pela seleção nacional. “Quando está em forma, ele é o melhor zagueiro do mundo.”

Jude Bellingham também retorna à seleção do Real Madrid. O meio-campista inglês vinha lutando contra uma lesão no tendão e não jogou pela seleção inglesa na semana passada.

“Thomas Tuchel não quis correr riscos com ele. Bellingham treinou bem e, acima de tudo, ainda precisa recuperar o ritmo de jogo”, afirmou Arbeloa.

O Real Madrid ocupa a segunda posição na LaLiga e está 4 pontos atrás do rival FC Barcelona (73). O clube da capital espanhola enfrenta o Bayern de Munique na próxima semana nas quartas de final da Liga dos Campeões.