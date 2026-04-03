Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Jude BellinghamIMAGO

Traduzido por

Álvaro Arbeloa confirma o retorno de duas estrelas do Real Madrid e faz uma declaração surpreendente

A. Arbeloa
Eder Militao
J. Bellingham
Real Madrid
La Liga
Liga dos Campeões

Éder Militão e Jude Bellingham estão novamente à disposição do Real Madrid. Isso foi confirmado pelo técnico interino Álvaro Arbeloa em uma coletiva de imprensa, na qual ele elogiou efusivamente o zagueiro brasileiro.

Em 7 de dezembro do ano passado, Militão sentiu uma lesão no tendão da coxa durante o confronto da LaLiga entre Real Madrid e Celta Vigo (0 a 2), tendo de sair de campo lesionado. Na temporada passada, o zagueiro já havia sofrido uma ruptura do ligamento cruzado.

Na coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra o RCD Mallorca, Arbeloa confirmou que o Real Madrid pode contar novamente com Militão. “Estou muito feliz por ele estar de volta.”

O técnico interino do Real Madrid não está apenas “muito feliz”, mas também elogia o jogador, que já disputou 38 partidas pela seleção nacional. “Quando está em forma, ele é o melhor zagueiro do mundo.”

Jude Bellingham também retorna à seleção do Real Madrid. O meio-campista inglês vinha lutando contra uma lesão no tendão e não jogou pela seleção inglesa na semana passada.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR

“Thomas Tuchel não quis correr riscos com ele. Bellingham treinou bem e, acima de tudo, ainda precisa recuperar o ritmo de jogo”, afirmou Arbeloa.

O Real Madrid ocupa a segunda posição na LaLiga e está 4 pontos atrás do rival FC Barcelona (73). O clube da capital espanhola enfrenta o Bayern de Munique na próxima semana nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Publicidade