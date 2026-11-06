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O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, exaltou Josh King como o “orgulho” do clube após a surpreendente primeira convocação do jovem meio-campista para a seleção principal da Inglaterra. Revelado nas categorias de base, o jogador de 19 anos foi escolhido por Thomas Tuchel para os próximos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha, marcando uma ascensão histórica para a promessa do Craven Cottage.

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Arbeloa elogia promessa do Fulham

Arbeloa não escondeu a alegria ao ver um de seus talentos mais promissores chegar à seleção principal. O ex-zagueiro do Real Madrid, hoje treinador, elogiou o adolescente, que se tornou o primeiro jogador de linha do Fulham convocado para a seleção da Inglaterra desde Bobby Zamora. A convocação representa um marco importante para um jogador que passou mais de uma década se desenvolvendo nas categorias de base do clube.

“Este é um momento especial para ele, para nós como clube e, obviamente, para os nossos torcedores. Acho que Josh é motivo de orgulho para o nosso clube e os nossos torcedores. Ele chegou aqui aos oito anos. E agora, quando você olha para ele, para a forma como joga e para o seu desempenho, sentimos muito orgulho. Então, acho que é um grande passo para ele. Estou muito feliz por ele, porque é um garoto muito humilde”, disse Arbeloa à Sky Sports.

Elogios acompanhados de um alerta

O treinador do Fulham acredita que este é apenas o começo para o versátil meio-campista, que já havia viajado com a seleção principal anteriormente, mas não chegou a entrar em campo. Apesar do orgulho por ter contribuído para o desenvolvimento de uma das maiores promessas do clube, Arbeloa fez questão de alertá-lo sobre a importância de manter os pés no chão.

“Dá para ver todos os dias que ele quer melhorar, quer trabalhar, quer se tornar um jogador melhor a cada dia. Então, acho que é um dia especial para ele e para todos nós. Acho que ele está a caminho de se tornar uma estrela, um jogador muito, muito importante no mundo. Estou muito feliz por tê-lo treinado e ajudado a se desenvolver e a chegar ao nível em que está. Mas ele precisa continuar humilde como é”, afirmou Arbeloa.

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Tuchel explica convocação surpreendente

Tuchel claramente se impressionou com mais do que a qualidade técnica demonstrada pelo jovem de 19 anos em sua temporada de afirmação. O treinador alemão, que prepara a equipe para jogos decisivos da Liga das Nações, indicou que a personalidade de King teve papel fundamental em sua convocação. Embora o elenco conte com estrelas consagradas, Tuchel quer recompensar quem demonstra a mentalidade certa nos treinos e nas competições nacionais.

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“Ele tem uma personalidade fantástica. Nos dá um pouco de flexibilidade. Decidimos convocar 22 jogadores de linha para ter flexibilidade nos treinos, e ele é o jogador a mais nos treinos, por assim dizer. É um jogador empolgante, versátil. Na pré-temporada, ele nos ajudou nos treinos como lateral, mas não faremos isso de novo. O que conta é a atitude e a personalidade”, explicou Tuchel.

De olho no futuro

O treinador da Inglaterra claramente prioriza a entrosamento construído durante os últimos períodos de convocação, mesmo que isso signifique deixar nomes conhecidos de fora. Tuchel ressaltou que a porta nunca está definitivamente fechada, mas que os jogadores atualmente no elenco conquistaram sua confiança. “Os jogadores que estiveram na concentração construíram algo extraordinário. Por isso, o mérito é deles, e a confiança é neles. Se você está na concentração, esta é a sua chance de impressionar”, concluiu o treinador.

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Para King, a oportunidade de treinar ao lado dos melhores jogadores do país é uma chance de consolidar seu lugar na seleção principal pelos próximos anos. Com a aproximação dos jogos da Liga das Nações contra Croácia e Espanha, a promessa do Fulham estará ansiosa para provar que os elogios de Arbeloa têm fundamento.