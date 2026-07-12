Álvarez: Vamos lutar até o fim na Copa do Mundo... e estamos prontos para enfrentar a Inglaterra

A seleção argentina garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, após derrotar a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, na noite de sábado, nas quartas de final, graças a um gol decisivo marcado por Julián Álvarez, que afirmou que marcar seu primeiro gol no torneio lhe proporcionou uma grande sensação de satisfação.

O atacante da seleção argentina, Julián Álvarez, disse que seu gol decisivo na prorrogação, que garantiu a vitória do “Tango” sobre a Suíça, foi um grande alívio emocional, depois de marcar seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2026.

Álvarez conseguiu desempatar aos 112 minutos, após um belo chute de longa distância que acertou o canto, colocando a Argentina na frente.

Alvarez disse após a partida: “Foi uma enorme liberação de emoções. Estou muito feliz; continuamos pressionando até o fim, apesar de estarmos jogando com vantagem numérica. Sabíamos que o gol viria, e estamos muito felizes”.

Ele acrescentou: “O mais importante é que vencemos... Como atacante, sempre quero ajudar a equipe marcando gols, mas também precisamos defender, correr e trabalhar juntos. Desde que a equipe vença, todos ficamos felizes. Sinto que meu desempenho na Copa do Mundo vem evoluindo gradualmente a cada partida, e espero estar ainda melhor na fase final do torneio”.

O atacante do Atlético de Madrid, que não havia marcado nenhum gol no torneio até essa partida — apesar de ter encerrado a Copa do Mundo de 2022 no Catar entre os principais artilheiros da seleção argentina com quatro gols —, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida.

O confronto de sábado marcou a segunda vez que a seleção argentina venceu uma partida das fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 após recorrer à prorrogação, depois de já ter superado Cabo Verde da mesma forma antes de eliminar a Suíça.

De modo geral, a seleção argentina se tornou a que mais disputou partidas que se estenderam à prorrogação na história da Copa do Mundo, com 13 jogos, superando a seleção alemã, que disputou 12 partidas.

Álvarez continuou: “Vemos que todas as partidas da Copa do Mundo são difíceis dessa forma. Isso acontece conosco e também acontece com os adversários”.

E continuou: “Há muitas prorrogações, e as coisas acontecem assim, mas sabemos que lutamos até o fim. Damos tudo de nós e marcamos nos últimos instantes; portanto, desde que vençamos, tudo é positivo”.

Alvarez concluiu: “Estamos muito orgulhosos de estar entre as quatro melhores seleções do mundo. Sabemos que a Inglaterra tem jogadores excepcionais; é uma grande seleção que vem apresentando um bom desempenho neste torneio, mas agora precisamos recuperar nossa forma e nos preparar para a partida”.