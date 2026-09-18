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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Álvarez se esconde atrás do silêncio, e seu último movimento acende o dérbi de Madri

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Alvarez
Espanha
Argentina

Após o golpe de Anfield

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, segue com sua preparação intensa para alcançar condições de disputar o dérbi da capital diante do Real Madrid, depois de ter sido afastado pela lesão que sofreu durante o confronto de sua equipe contra o Liverpool pela Liga dos Campeões da Europa, em meio a um grande desejo de recuperar sua presença influente em campo.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", Álvarez intensificou seus treinos individuais nos últimos dias, tendo realizado uma sessão em campo na manhã de sexta-feira, antes de se juntar aos treinos coletivos, após ter continuado trabalhando durante o dia de descanso destinado à equipe, na esperança de estar em campo na partida do dérbi marcada para domingo.

O atacante argentino havia se afastado das entrevistas à imprensa por um período, preferindo se concentrar em recuperar seu nível e se preparar para o confronto aguardado.

Álvarez colocou o dérbi no topo de seus objetivos, por considerá-lo uma oportunidade ideal para responder dentro de campo e recuperar os holofotes que o acompanharam após seu brilho notável no confronto da temporada passada.

O gol de Álvarez nas redes do Real Madrid de falta, ao lado dos dois gols com os quais conduziu o Atlético à vitória, ainda estão presentes na memória da torcida da equipe e do próprio jogador, que almejava repetir aquela atuação em uma nova ocasião diante do rival tradicional.

La Liga
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Álvarez sofreu a lesão no estádio "Anfield", apesar de ter se apresentado em um nível destacado e recebido amplos elogios por ser um dos melhores jogadores do Atlético durante a partida.

No entanto, o incômodo que sentiu gerou preocupação dentro do vestiário, antes que o exame de ressonância magnética confirmasse sua lesão e o obrigasse a desfalcar o confronto contra o Osasuna, apesar de suas tentativas de retornar a tempo.

Durante o período de recuperação, o jogador foi submetido a um programa intenso que incluiu treinos na academia e em campo, além do trabalho com fisioterapeutas.

Ainda assim, o departamento médico trata seu caso com cautela, para evitar o agravamento da lesão ou seu retorno antes da recuperação completa.

Os dados indicam que a participação de Álvarez na partida inteira parece improvável, mas ele insiste em integrar a lista da equipe, mesmo que sua participação se restrinja aos minutos finais.

 O jogador busca aproveitar qualquer oportunidade disponível para comprovar sua prontidão e demonstrar seu comprometimento em uma das partidas mais importantes da temporada, no gramado do estádio "Metropolitano".

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