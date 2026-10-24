Álvarez quebra longo silêncio sobre o sonho do Barcelona: se eu estivesse no lugar deles, ficaria irritado!

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, fez questão de enviar uma mensagem à torcida de seu time, após liderar os Colchoneros à vitória sobre o Deportivo La Coruña por 1 a 0, depois de marcar o único gol da partida com um passe magnífico de Grimaldo, conquistando o prêmio de melhor jogador do confronto.

Julián Álvarez foi o centro de uma das questões mais polêmicas durante as últimas janelas de transferências, depois que o atacante argentino insinuou, durante a Copa do Mundo, seu desejo de deixar o Atlético de Madrid para realizar seu sonho (e se transferir para o Barcelona).

Álvarez apresentou uma atuação de destaque no setor ofensivo e se movimentou com eficiência entre as linhas, sendo o principal jogador do Atlético em uma partida que não contou com muito brilho ofensivo, marcando seu segundo gol na semana atual.

E hoje, após marcar seu primeiro gol no campeonato no estádio Wanda Metropolitano, Álvarez fez questão de se desculpar com a torcida do time por suas declarações anteriores.

Disse o atacante argentino: "Gostaria de me desculpar com nossa torcida pelas minhas palavras. Errei na forma como falei e no momento das declarações, e entendo a raiva deles; se eu estivesse no lugar deles, também sentiria raiva, especialmente diante do apoio que me deram constantemente".

E acrescentou: "As últimas semanas foram repletas de apoio, e preciso agora me concentrar em evoluir e melhorar. Eles estiveram ao meu lado durante todo esse período, e chegou a hora de trabalhar duro, porque temos coisas muito importantes pela frente".

Sobre sua condição física e técnica, Álvarez explicou: "Sinto que estou em boa forma, e sou grato aos meus companheiros que me apoiaram e estiveram muito ao meu lado. Estou trabalhando para melhorar, e senti durante as últimas partidas uma evolução no nível físico e no trato com a bola".

O jogador também relacionou a estabilidade psicológica com o desempenho dentro de campo, afirmando: "Quando você se sente satisfeito em sua vida, isso se reflete em seu desempenho dentro de campo e em tudo. Passamos muito tempo em casa, e tudo o que acontece nos afeta, mas agora sinto que estou bem e pronto para competir por tudo".

Álvarez encerrou sua fala expressando a esperança de recuperar a confiança da torcida, afirmando: "Esperamos conquistar a simpatia deles novamente, por meio do trabalho duro e da humildade, e agradecê-los por tudo o que nos ofereceram durante esse período".