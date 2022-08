Altos x Paysandu: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (6), pela 18ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Altos e Paysandu entram em campo neste sábado (6), em Teresina, a partir das 19h (de Brasília), pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Em casa, o Altos quer a vitória para conquistar o seu grande objetivo na temporada: permanecer na Série C. O time piauiense está em 14º lugar, com 21 pontos.

"O interesse maior é nosso de precisar vencer esse jogo pra tirar qualquer risco de rebaixamento na última rodada. A nossa atenção é totalmente direcionada a esse jogo para isso. Para viajar para Porto Alegre na próxima semana sem o risco do rebaixamento. E o resto que vier daí é consequência do dos resultados dos outros jogos", disse o técnico Fernando Tonet.

Do outro lado, o Paysandu entra em campo mais leve, após conquistar a vaga ao quadrangular final do campeonato. No entanto, o Papão quer mais e mira a ponta da tabela na primeira fase.

"O Paysandu sempre irá buscar a melhor colocação possível. Já demos o primeiro passo, mas estamos vestindo essa camisa e não podemos nos contentar em não estar no topo da tabela", disse Patrick Brey.

Prováveis escalações

Possível escalação do Altos: Rafael; Júlio Ferrari, Fábio Aguiar, Lucas Souza e Danilo Silva; Marconi, Valderrama e Dieguinho; Elielton, Betinho e Manoel.

Possível escalação do Paysandu: Elias; Leandro Silva, Genilson, Naylhor (Lucas Costa), Patrick Brey; Mikael, João Vieira, Serginho; Marlon, Serginho e Dalberto.

Desfalques da partida

Altos:

Mosquito e Danillo Bala: departamento médico.

Paysandu:

Leandro Carvalho, Thiago Coelho e José Aldo: suspensos.

Quando é?

JOGO Altos x Paysandu DATA Sábado, 6 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina - PI HORÁRIO 19h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Altos

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Altos Série C 30 de julho de 2022 Altos 1 x 0 Campinense Série C 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São JOsé-RS x Altos Série C 13 de agosto de 2022 17h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Paysandu

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 1 x 3 Paysandu Série C 30 de julho de 2022 Paysandu 1 x 1 Figueirense Série C 25 de julho de 2022

Próximas partidas