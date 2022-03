Altos x Fluminense-PI: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Piauiense 2022

Valendo a liderança, Altos-PI e Fluminense-PI se enfrentam nesta quinta-feira (31), no Lindolfinho, a partir das 18h (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Piauiense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cidade Verde, na TV aberta, e do Eleven Sports da Federação Piauiense de Futebol.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos-PI x Fluminense-PI DATA Quinta-feira, 31 de março de 2022 LOCAL Lindolfinho - Teresina, PI HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TV Cidade Verde, na TV aberta, e o Eleven Sports da Federação Piauiense de Futebol, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (31), no Lindolfinho.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há quatro jogos (duas derrotas e dois empates), o Fluminense-PI busca reencontrar o caminho da vitória para seguir na liderança do Piauiense.

Atualmente, a equipe soma 26 pontos, um a mais que o Altos, que aparece na vice-liderança, e chega embalado com três vitórias consecutivas.

Quem conquistar o título do Estadual garantirá vaga na Copa do Brasil 2023, na Copa do Nordeste 2023 e para a Série D 2023. Já o vice-campeão piauiense de 2022 terá direito a segunda vaga para participação na Copa do Brasil 2023 e a segunda vaga para a Série D 2023.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ALTOS-PI

JOGO CAMPEONATO DATA Parnahyba 1 x 1 Altos Piauiense 25 de março de 2022 Altos 1 x 0 4 de Julho Piauiense 28 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Altos Piauiense 3 de abril de 2022 16h (de Brasília) Altos x Botafogo-SP Piauiense 10 de abril de 2022 16h (de Brasília)

FLUMINENSE-PI

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 1 x 1 Fluminense-PI Piauiense 16 de março de 2022 Fluminense-PI 0 x 1 Ríver Piauiense 20 de março de 2022

Próximas partidas