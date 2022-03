Altos x Fluminense-PI: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Piauiense 2022

A bola vai rolar nesta quinta-feira (31) para Altos x Fluminense-PI, pela 13ª rodada do Campeonato Piauiense, a partir das 18h (de Brasília), no Lindolfinho. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, 20 dias após o último encontro entre os rivais, válido pelo Estadual. Na ocasião, o Altos venceu por 1 a 0, com gol de Elielton, e tirou a invencibilidade de 12 jogos do adversário na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Separados por apenas um ponto na tabela, e já classificados para as asemifinais, as equipes entram em campo disputando a liderança do Piauiense.

O Fluminense-PI chega descansaco para o confronto. O último compromisso foi há 11 dias, quando foi derrotado pelo River-PI por 1 a 0, e aumentou a sua série de quatro jogos sem vitórias.

Para o confronto, o técnico Marcelo Vilar tem apenas uma dúvida: Pio, recuperado de lesão no músculo adutor da coxa, está afastado dos gramados desde o dia 24 de fevereiro, mas participou das atividades e pode ser ficar no banco de reservas.

Do outro lado, o Altos pode entrar em campo coma mesma base que venceu o 4 de Julho por 1 a 0 na última rodada.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Altos: Marcelo; Mosquito, Vinícius Leandro, Lucas Souza e Dieyson; Alexandre Pinho, Diego Viana (Netinho), Dieguinho; Elielton, Danilo Bala e Manoel.

Possível escalação do Fluminense-PI: Nicolas, Gean, Ramon, Michel e Tiaguinho; Mazinho, Sapé e Janeudo; William Salvino (Tarcísio), Eduardo e Mário Sérgio.

DESFALQUES

ALTOS:

Tibiri: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Marconi: preservado

FLUMINENSE-PI:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Altos x Fluminense-PI será transmitido ao vivo pela TV Cidade Verde, na TV aberta, e pelo Eleven Sports da Federação Piauiense de Futebolneste, nesta quinta-feira.