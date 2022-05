Altos x ABC: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série C 2022

Altos e ABC se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Lindolfo Monteiro, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Série C do Brasileirão A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos x ABC DATA Quarta-feira, 4 de maio de 2022 LOCAL Lindolfo Monteiro - Teresina, PI HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Lima Barbosa - DF

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior e Kleber Alves Ribeiro - DF

Quarto árbitro: Iudiney César Rocha E Silva - PI

ONDE VAI PASSAR?

O DAZN, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (4), no Lindolfo Monteiro.

MAIS INFORMAÇÕES

O Altos chega para o duelo após perder seus três primeiros confrontos na competição. A equipe piauiense ocupa a 19ª posição, sem pontos conquistados.

Já o ABC chega para o confronto invicto na competição. O Alvinegro Potiguar venceu dois jogos, e empatou um, ocupando a 5ª posição da competição, com 7 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Volta Redonda 3x1 Altos Série C 24 de abril de 2022 Altos 1x2 Flamengo Copa do Brasil 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Altos Série C 7 de maio de 2022 18h (de Brasília) Flamengo x Altos Série C 11 de maio de 2022 16h (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1x1 Paysandu Série C 20 de abril de 2022 ABC 1x0 Campinense Série C 23 de abril de 2022

