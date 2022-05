Altos x ABC: escalação, desfalques e mais do jogo da Série C 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (4) para Altos x ABC, duelo válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (do horário de Brasília). É o segundo duelo entre as equipes em 2022, dois meses após o último encontro entre os rivais, válido pela Copa do Brasil, onde o Altos eliminou o clube potiguar.

Vindo de três derrotas consecutivas na temporada, o Altos busca se recuperar e conquistar sua primeira vitória no campeonato diante do ABC, que vem de dez jogos consecutivos sem derrota na temporada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O ABC deve repetir a escalação do jogo contra o Campinense. O meia Allan Dias segue sendo desfalque por lesão.

Pelo lado do Altos, o técnico Francisco Diá também poderá repetir a escalação do duelo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil.

Possível escalação do Altos: Marcelo; Júlio Ferrari, Mimica, Lucas Souza e Dieyson; Marconi, Tibiri e Jerry; Elielton, Manoel e Betinho.

Possível escalação do ABC: Pedro Paulo; Richardson, Ícaro e Eduardo; Marcos Vinicius, Thallyson, Erick Varão e Felipinho; Kelvin, Fábio Lima e Wallyson.

DESFALQUES

ALTOS:

Andrey e Netinho: lesionados.

ABC:

Allan Dias: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Altos e ABC será transmitido ao vivo pelo DAZN, no streaming, nesta quarta-feira (4).