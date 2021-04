Altos x Santa Cruz: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela sétima rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Altos recebe o Santa Cruz neste domingo de Páscoa, às 15h45 (de Brasília), no Albertão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, buscando reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas seguidas. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos x Santa Cruz DATA Domingo, 4 de abril de 2021 LOCAL Albertão - Terezina, PI HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Henrique de Azevedo (MA)

Assistentes: Antônio Adriano de Oliveira (MA) e Raphael Max Borges (MA)

Quarto árbitro: Ideilon Helton Alves (PI)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz volta a campo pela Copa do Nordeste / Foto: Antônio Melcop / Divulgação Santa Cruz

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste domingo (4), às 15h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com classificação improvável na Copa do Nordeste, o Santa Cruz, lanterna do grupo A, com apenas três pontos deve entrar em campo sem seus principais jogadores para focar no Campeonato Pernambucano. Para avançar às fases finais da "Lampions League", a equipe precisa vencer os dois jogos que faltam e torcer para que Sampaio Corrêa, Confiança e Treze cheguem, no máximo, a nove pontos.

Já recuperado da Covid-19, Elicarlos ainda sonha com a classificação e quer entrar em campo neste domingo.

"Enquanto houver possibilidade a gente tem que manter o foco. Se tem a chance de sonhar pela classificação, isso é o importante. Venho da Covid-19, mas estou pegando a forma física e espero conseguir mostrar meu futebol.", disse o volante.

Hoje é aqui! ⚫️⚪️🔴👊



📸 ASCOM / Santa Cruz pic.twitter.com/NlaznD6KTs — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) April 3, 2021

O Altos, por outro lado, vem de duas derrotas seguidas na Copa do Nordeste, e busca reencontrar o caminho da vitória.

Provável escalação do Altos: Marcelo; Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Jorginho, Netinho e Juninho Arcanjo; Klennison, Manoel e Betinho.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Ítalo Melo, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Caetano, Karl e Chiquinho; Marcel, Madson e Pipico.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra sete pontos em seis jogos disputados. Até o momento, contabiliza duas vitórias, três derrotas e um empate na competição.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

Altos 0 x 1 Sampaio Corrêa - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

JOGOS DO SANTA CRUZ NA COPA DO NORDESTE

O Santa Cruz é o lanterna do grupo A, com cinco derrotas na "Lampions League" e apenas uma vitória.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 Sport - 31 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 5 x 0 Altos Copa do Nordeste 28 de março de 2021 Altos 0 x 4 Sampaio Corrêa Campeonato Piauinense 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x River Campeonato Piauinense 7 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) CRB x Altos Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília)

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Ypiranga 0 x 4 Santa Cruz Copa do Brasil 26 de março de 2021 Santa Cruz 1 x 2 Sport Copa do Nordeste 31 de março de 2021

