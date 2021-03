Altos x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Altos e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta terça-feira (23), às 15h45, no Albertão, abrindo a quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Quer ver todos os jogos da Copa do Nordeste? Clique aqui e teste grátis o Directv GO!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Albertão - Piauí HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thayslane de Melo (SE)

Assistentes: Wendel Augusto (SE) e Tâmara Nayara Muhlstedt (SE)

Quarto árbitro: Diego da Silva (PI)

ONDE VAI PASSAR?



Altos reencontrou o caminho da vitória na NE / Foto: Divulgação Altos

A Directv GO, Net/Claro e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta terça-feira (23), às 15h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando a primeira vitória na Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa acumula três empates e uma derrota no torneio, aparecendo na penúltima posição do grupo A, com apenas três pontos.

Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes terá o retorno do volante Ferreira, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Vitória.

Bom dia.

Fim de semana é sinônimo de descanso? Não pra gente.

Já estamos em Teresina para mais um jogo dessa maratona da @CopaDoNordeste#Sampaio98anos https://t.co/nL4JeKgE38 — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) March 22, 2021

Do outro lado, o Altos vem de vitória sobre o 4 de Julho por 2 a 0 na última rodada, e subiu para a terceira posição do grupo B, com sete pontos.

Provável escalação do Altos: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Mota; Rony, Allan, Paulo Sérgio, Marlon; André Luiz, Ferreira, Dione; Matheus Cassini, Jefinho, Dudu.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Altos registra sete pontos em quatro jogos disputados. Até o momento, contabiliza duas vitórias, uma derrota e um empate na competição.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

4 de Julho 0 x 2 Altos - 20 de março de 2021

JOGOS DO SAMPAIO CORRÊA NA COPA DO NORDESTE

Já o Sampaio Corrêa, segue sem vencer no torneio. Com três pontos, a equipe registra três empates e uma derrota, com 25% de aproveitamento.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza - 6 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Sampaio Corrêa - 13 de março de 2021

Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória - 20 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 2 x 0 Tiradentes Campeonato Piauinense 17 de março de 2021 4 de Julho 0 x 2 Altos Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Altos Copa do Nordeste 27 de março de 2021 20h30 (de Brasília) Altos x 4 de Julho Campeonato Piauinense 31 de março de 2021 16h45 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Imperatriz Campeonato Maranhense 17 de março de 2021 Sampaio Corrêa 1 x 1 Vitória Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas