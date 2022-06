Altos-PI x Vitória: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série C

Partida acontece neste sábado (25), pela 12ª rodada da Série C; veja como acompanhar na TV e na internet

Altos e Vitória entram em campo na noite deste sábado, em Teresina, às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, na plataforma de streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O Altos vem de uma sequência positiva na Série C, nas últimas quatro partidas, são três vitórias e um empate. O time piauiense está na 13ª posição, com 13 pontos marcados, e não poderá contar com Diego Viana, suspenso.

Do outro lado, o Vitória não ganha há três jogos (duas derrotas e um empate). O Rubro-Negro, agora comandado por João Burse, está em 16º lugar, com 11 pontos, e não terá Iury, lesionado.

Prováveis escalações

Possível escalação do ALTOS: Rafael, Ferrari, Ramon, Lucas Sousa, Dieyson, Tibiri, Valderrama, Marcos Aurélio, Elielton, Manoel e Betinho.

Possível escalação do VITÓRIA: Lucas, Rafael Ribeiro, Danilo, Marco Antônio, Dionísio, Sanchez, Ruan Nascimento, Alan, Rodrigão, Gabriel e Rafinha..

Desfalques da partida

Altos:

Diego Viana: suspenso.

Vitória:

Iury: lesionado.

Quando é?

JOGO Altos x Vitória DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina - PI HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Lima (PE)

Assistentes: Bruno Vieira e Francisco Junior (PE)

Quarto árbitro: Jardiel Soares (PI)

Últimos resultados e próximos jogos

Altos

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 2 Altos Série C 19 de junho de 2022 Altos 1 x 0 Ferroviário Série C 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Floresta x Altos Série C 2 de julho de 2022 15h (de Brasília) Altos x Brasil de Pelotas Série C 10 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Vitória

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 0 x 1 Botafogo-SP Série C 19 de junho de 2022 Atlético-CE 1 x 1 Vitória Série C 11 de janeiro de 2022

Próximas partidas