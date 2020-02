Altos-PI x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Cruzmaltinos entram em campo nesta quarta-feira (12), pela Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação na , o se concentra na Copa do . Nesta quarta-feira (12), o time de Abel Braga visita o Altos, no Piauí. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio de Janeiro, , Tocantins, Acre, Amapá, Amazonas e Roraima), além do Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos-PI x Vasco DATA Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 LOCAL Albertão - Piauí, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida vascaína apoia o time em Piauí / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo (Rio de Janeiro, Goiás, Tocantins, Acre, Amapá, Amazonas e Roraima), além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Contando com o apoio de sua grande torcida no Piauí, o Vasco entra em campo podendo até mesmo empatar que sai classificado para a próxima fase.

Por outro lado, o Altos busca surpreender o time carioca. Com o mando de campo, o Jacaré precisa vencer para avançar na competição.

Provável escalação do Vasco: ​Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Marcos Júnior, Raul, Talles Magno, Marrony, Cano

Provável escalação da Altos: a atualizar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Altos Campeonato Piauiense 23 de janeiro Altos 2 x 1 Piauí Campeonato Piauiense 29 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Parnahyba Campeonato Piauiense 16 de fevereiro 16h (de Brasília) Altos x River Campeonato Piauiense 26 de fevereiro 16h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Oriente Petrolero 5 de fevereiro Portuguesa 2 x 3 Vasco 9de fevereiro

Próximas partidas