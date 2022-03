Altos-PI x Sport Recife: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Em Teresina, Altos-PI e Sport Recife entram em campo na noite desta quarta-feira (2), pela primeira rodada da Copa do Brasil 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos-PI x Sport DATA Quarta-feira, 2 de março de 2022 LOCAL Estádio Lindolfo Monteiro, Teresina - PI HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz César Magalhães (CE)

Assistentes: Nailton Junior e Eleutério Felipe (CE)

Quarto árbitro: Iudiney César (PI)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na internet, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (2), no estádio Lindolfo Monteiro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

As equipes se enfrentaram no fim de semana pela Copa do Nordeste e empataram sem gols.

Agora, pela Copa do Brasil, o Altos sabe que precisa vencer o rival para seguir vivo na competição.

Do outro lado, o Sport, por ter ranking melhor, se classifica com um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ALTOS-PI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2022 Altos 1 x 0 Ríver Piauiense 23 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Fortaleza Copa do Nordeste 5 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Fluminense x Altos Piauiense 6 de março de 2022 9h (de Brasília)

SPORT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2022 Sport 0 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 24 de fevereiro de 2022

Próximas partidas