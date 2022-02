Altos-PI x Sport Recife: escalação, desfalques e mais da Copa do Nordeste 2022

Pela quarta rodada da Copa do Nordeste, Altos-PI e Sport se enfrentam na noite deste domingo (27), às 18h (de Brasília), em Teresina.

O time piauiense quer o triunfo para seguir na luta por uma vaga na próxima fase, enquanto o Rubro-Negro quer o triunfo para se manter dentro do G-4.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

As equipes, além de se enfrentarem neste domingo, pela Copa do Nordeste, também se enfrentarão no meio da semana pela Copa do Brasil.

Por isso, o Alto cogita entrar em campo com time reserva, visando a competição nacional.

Do outro lado, o Sport não vence há cinco jogos e, por isso, não poupará forças.

Escalação do Altos: Marcelo, Ferrari, Mimica, Del'Amore e Alexandre Pinho; Jarbas, Tibiri e Willian Júnior; Manoel, Danillo Bala e Betinho.

Escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Blas Cáceres e Everton Felipe; Jáderson, Paulinho (Vanegas) e Rodrigão (Parraguez).

DESFALQUES

ALTOS:

Dieyson e Vinícius Leandro: lesionados.

SPORT RECIFE:

Luciano Juba: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Altos e Sport será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, na internet, neste domingo (27). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.