Altos-PI x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Altos-PI e Fortaleza se enfrentam neste sábado (5), no Lindolfo Monteiro, a partir das 17h45 (de Brasília), pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e do Nordeste FC, no streaming.

QUANDO É?

JOGO Altos-PI x Fortaleza DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Lindolfo Monteiro - Teresina, PI HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na TV aberta, e o Nordeste FC, no streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (5), em Teresina.

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos na temporada, o Fortaleza busca se manter na liderança do grupo A da Copa do Nordeste. Atualmente, soma 12 pontos, um a mais que o CSA, que entra em campo também neste sábado, contra o Ceará, às 19h45.

Tarde de treino regenerativo e trabalho no campo aqui no Pici. Foco total na Copa do Nordeste! ⚽🇫🇷



📸 Bruno Oliveira/FEC#FortalezaEC #CopaDoNordeste pic.twitter.com/H4Of5UD6An — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) March 3, 2022

Do outro lado, o Altos, fora da zona de classificação, aparece na sexta posição do grupo B, com oito pontos. Na última rodada, empatou sem gols com o Sport.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Altos-PI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2022 Altos 1 x 0 Sport Copa do Brasil 2 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Altos Campeonato Piauiense Adiado - Altos x Associação Atlética Corisabbá Campeonato Piauiense 9 de março de 2022 20h (de Brasília)

Fortaleza

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 0 Pacajus Campeonato Cearense 25 de fevereiro de 2022 Pacajus 0 x 5 Fortaleza Campeonato Cearense 2 de março de 2022

Próximas partidas