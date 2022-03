Altos-PI x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (5) para Altos-PI x Fortaleza, em partida válida pela sétima rodada da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (de Brasília), no Lindolfinho.

Na liderança do grupo A, com 12 pontos, o Fortaleza entra em campo buscando emplacar a segunda vitória consecutiva.

Do outro lado, o Altos, na sexta posição, com oito pontos, chega embalado após eliminar o Sport na Copa do Brasil.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com a classificação já encaminhada, o Fortaleza deve entrar em campo com algumas mudanças na equipe titular, já visando o confronto diante do Ferroviário, na terça-feira (8), pela semifinal do Cearense.

Enquanto Zé Welison pode estrear com a camisa do Tricolor, Hércules e Renato Kayzer devem ganhar oportunidades entre os 11.

Já o Altos, sem desfalques, pode repetir a mesma escalação que eliminou o Sport da Copa do Brasil no meio da semana.

Possível escalação do Fortaleza: Max Walef ; Tinga , Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules, Ronald e Yago Pikachu; Matheus Vargas ; Renato Kayzer e Robson.

Possível escalação do Altos: Marcelo, João Carlos, Mimica, Lucas Sousa e Dieyson; Tibiri, Marconi e Dieguinho; Danillo Bala, Manoel e Betinho.

DESFALQUES

FORTALEZA:

-

ALTOS:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Altos x Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SBT (para PI e CE), na TV aberta, e pelo Nordeste FC, no streaming, neste sábado (5).