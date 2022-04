Altos-PI x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Copa do Brasil 2022

Altos-PI e Flamengo duelam na noite deste domingo (1), no estádio Albertão, a partir das 18h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos x Flamengo DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Albertão, Teresina - PI HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang e Fabrini Costa (SP

Quarto árbitro: Diego da Silva Castro (PI)

ONDE VAI PASSAR?

A Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo deste domingo, em Teresina.