O carrossel de goleiros do Eintracht Frankfurt ganha ainda mais força nos dias que antecedem o início da Bundesliga. Isso já era esperado, no mais tardar depois da goleada por 7 a 0 sofrida no amistoso contra o Brentford, porque o técnico Adi Hütter deixou claro internamente em seguida que não queria iniciar a temporada nem com Kaua Santos nem com Michael Zetterer como número um e, na sequência, Noah Atubolu, do Freiburg, apareceu no radar da SGE como o candidato desejado.

Ao contrário do que seu empresário afirmou recentemente, ao menos Zetterer agora realmente está perto de uma transferência para o Leeds United. É o que informa a kicker. Segundo a publicação, uma visita de Zetterer a Leeds no fim de semana levou a uma mudança de pensamento. O goleiro de 31 anos agora conseguiria imaginar uma ida para a Premier League como reserva de James Trafford. A taxa de transferência projetada seria de cinco milhões de euros. Foi exatamente esse valor que o Frankfurt pagou a Werder Bremen por Zetterer apenas no verão passado.

A saída de Zetterer significa agora que o caminho está livre para Atubolu na metrópole de Hesse? Não exatamente. Embora o jogador de 24 anos siga sendo a solução preferida do Eintracht para a vaga de titular no gol para a temporada, as negociações com o Freiburg podem se mostrar complicadas.

Transferência de Noah Atubolu? Eintracht Frankfurt observa grandes clubes europeus

Segundo a kicker, é considerado extremamente improvável que o Eintracht possa, ou queira, colocar na mesa os ao menos 15 milhões de euros exigidos por Atubolu. Recentemente, entrou em cena um modelo especial de transferência, no qual Atubolu ainda renovaria seu contrato em Freiburg, depois se transferiria por empréstimo para a SGE, que por sua vez aceitaria uma obrigação de compra.

Por causa da situação complicada, o olhar dos dirigentes do Eintracht em torno de Markus Krösche, em busca de alternativas mais baratas, se volta agora para os bancos de reservas de grandes clubes internacionais. Segundo a publicação, o foco está especialmente no Napoli e em clubes de Londres não citados nominalmente.

No Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, contratado por muito dinheiro apenas na temporada passada, aparentemente perdeu ao menos por enquanto a disputa com Alex Meret pela vaga de titular entre os postes. Na estreia da temporada, ao menos o goleiro de 29 anos Meret esteve no gol contra o Genoa. No Arsenal, Kepa Arrizabalaga, outrora o goleiro mais caro do mundo, é apenas o número dois atrás de David Raya. No Chelsea, Robert Sanchez é o número um e Mike Penders é o número dois. No Tottenham, o experiente Martin Dubravka, de 37 anos, ocupa a posição de reserva atrás de Antonin Kinsky.

Talvez a SGE também ainda precise sair em busca de um número dois, afinal, uma temporada no banco de reservas para o ainda jovem Kaua Santos, de apenas 23 anos, seria um ano perdido. "Se ainda surgir alguma porta aberta em algum lugar para o brasileiro, pode haver uma grande dança das cadeiras entre os goleiros", escreve a kicker.

Uma alternativa nesse sentido também poderia ser Florian Kastenmeier, que no momento segue sem clube. O ex-capitão do Fortuna Düsseldorf já recebeu inúmeras ofertas, mas rejeitou todas elas, como de Werder Bremen, Hertha BSC ou Hannover 96. Resta saber se o jogador de 29 anos considera um papel de reserva mais atraente do que uma posição de titular em Berlim. Ao que tudo indica, Kastenmeier quer se transferir para o exterior, mas, segundo se ouve, no momento há pouco movimento nesse sentido.

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