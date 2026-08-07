Segundo reportagem do jornal francês L'Equipe, o Borussia Dortmund e os Reds se consolidaram como favoritos na disputa pelo talento ofensivo de 18 anos.

O próprio jogador estaria aberto a uma saída de Paris, até porque seu tempo de jogo na próxima temporada deve ser bastante reduzido por conta do setor ofensivo dos franceses, que tem qualidade extraordinária.

Já na temporada passada, Mbaye gostaria de ter tido um papel maior sob o comando do técnico Luis Enrique, mas ainda assim somou quase todas as suas 29 aparições na temporada saindo do banco de reservas. De acordo com a L'Equipe, o jogador de 18 anos deseja se transferir para um clube onde possa atuar regularmente. No PSG, ele não vê chance de melhora rápida.

Enrique e o diretor esportivo Luis Campos teriam até deixado claro a Mbaye, em uma conversa pessoal, que uma transferência possivelmente seria a melhor solução para todas as partes. Um empréstimo é tão possível quanto uma venda em definitivo. O atacante tem contrato com o PSG até 2028.

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BVB vê Mbaye provavelmente como alternativa a El Mala

Enquanto isso, não faltariam interessados. Além de BVB e Liverpool, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, Manchester City, Manchester United, Aston Villa e Chelsea também teriam buscado informações sobre o ponta senegalês.

O interesse do BVB também já é documentado há mais tempo: há cerca de três semanas, Fabrizio Romano noticiou pela primeira vez que o clube de Dortmund está de olho no jogador de 18 anos.

Recentemente, os aurinegros acertaram a transferência de Konstantinos Karetsas, do KRC Genk, mas o diretor esportivo Lars Ricken anunciou que os esforços do BVB no mercado para este verão não estariam necessariamente encerrados com isso. Principalmente em caso de saída do atacante Serhou Guirassy, outros jogadores para o setor ofensivo ainda poderiam chegar. Said El Mala, do Colônia, é considerado o candidato mais promissor.

A contratação do talento excepcional alemão tem prioridade claramente maior no BVB do que a de Mbaye. A Bild informou recentemente que o BVB pretende ir all-in nos próximos dias na disputa de mercado por El Mala e fazer uma oferta além do seu próprio limite financeiro. Talvez Mbaye fosse uma alternativa viável em caso de fracasso nas negociações com o Colônia. É financeiramente impossível que o BVB contrate os dois pontas.

Mbaye entrou em campo em todos os quatro jogos do Senegal na última Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México. Justamente contra a França, na primeira partida da fase de grupos, ele marcou seu único gol no torneio.