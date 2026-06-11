Alteração de emergência... Resolver a crise da “camisa política” antes da Copa do Mundo

A Federação Haitiana de Futebol foi obrigada a fazer alterações nas camisas titular e reserva da seleção antes do início da Copa do Mundo de 2026, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) solicitou a remoção de elementos do design que considerou poderem ter conotações políticas.

A decisão foi tomada após a análise da FIFA ao design da camisa, que incluía uma ilustração representando um grupo de combatentes pela liberdade hasteando a bandeira do Haiti, em referência à famosa Batalha de Fort-de-Vertier, que abriu caminho para a independência do país e o fim do domínio francês.

Um porta-voz da seleção haitiana confirmou ao jornal “The Athletic” nesta quinta-feira que a Federação Internacional interpretou erroneamente o simbolismo histórico presente na camisa, indicando que a federação local acabou atendendo ao pedido e instruiu a empresa fabricante de roupas esportivas a alterar o design.

O porta-voz explicou que a imagem cuja remoção foi solicitada retratava os heróis da independência hasteando a bandeira haitiana durante a batalha de Vertier, ocorrida em 18 de novembro de 1803 e que marcou a etapa final antes da independência do país.

Ele acrescentou que a ironia reside no fato de que a seleção do Haiti garantiu sua vaga na Copa do Mundo em 18 de novembro de 2025, a mesma data que carrega grande simbolismo nacional na história do país.

Por sua vez, a empresa fabricante da camisa confirmou que o design não trazia nenhuma mensagem política, mas sim uma homenagem ao povo haitiano e uma expressão dos valores de orgulho, resiliência e espírito de desafio que caracterizam os haitianos.

A empresa esclareceu que o design passou por uma série de revisões ao longo de vários meses e foi apresentado pelos canais oficiais aprovados pela FIFA, antes que a Federação Internacional solicitasse alterações em alguns elementos visuais devido à possibilidade de serem interpretados de forma diferente, de acordo com os regulamentos de equipamentos e vestuário adotados no torneio.

Os regulamentos do Conselho da Federação Internacional de Futebol, aplicados pela “FIFA” durante seus torneios, proíbem quaisquer símbolos ou imagens que possam ser considerados de natureza política ou que transmitam mensagens não esportivas.

O controverso desenho remete à Revolução Haitiana liderada pelo líder histórico Toussaint Louverture, considerada a única revolução na história registrada liderada por ex-escravos e que culminou na criação de um Estado independente governado por aqueles que antes eram escravizados.

Esta não foi a primeira vez que o Haiti se viu obrigado a alterar um design esportivo de última hora; nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, a imagem de Toussaint Louverture foi retirada dos uniformes da delegação haitiana após ser considerada incompatível com as normas relativas à expressão simbólica dos atletas.

A seleção haitiana joga no Grupo C, que inclui Marrocos, Brasil e Escócia.

Espera-se que a seleção do Haiti dispute sua primeira partida na Copa do Mundo contra a Escócia, vestindo a versão alterada da camisa, da qual foi removida a imagem histórica que gerou polêmica nos últimos dias.