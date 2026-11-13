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Joaquim Lira Viana

Em alta na seleção brasileira, Pedro Morisco desperta interesse de Palmeiras, Flamengo e gigantes da Europa

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Goleiro do Coritiba será titular contra o Japão e entrou no radar de clubes europeus; Coxa já recusou propostas milionárias pelo jogador

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O bom momento de Pedro Morisco pelo Coritiba e a crescente valorização na seleção brasileira despertaram o interesse de grandes clubes do futebol nacional e europeu. Escolhido por Carlo Ancelotti para ser titular no amistoso contra o Japão, neste sábado (14), o goleiro de 22 anos está no radar de equipes como Juventus e Atalanta, da Itália, além de clubes da Alemanha, Espanha e Inglaterra. No Brasil, Palmeiras, Flamengo, Bahia e Red Bull Bragantino já fizeram sondagens para conhecer a situação do jogador. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge.

Com a crescente procura pelo goleiro, o Coritiba sabe que terá dificuldades para mantê-lo no elenco em 2027. Morisco tem contrato até dezembro do próximo ano, mas a tendência é que o vínculo não seja renovado. A ideia da diretoria e do estafe do atleta é avaliar as possibilidades de transferência já na próxima janela, no fim de 2026.

Uma eventual saída, porém, dependerá dos valores envolvidos e das propostas oficiais recebidas pelo clube paranaense, que possui 70% dos direitos do atleta, enquanto os outros 30% são do Trieste, clube amador que formou Morisco.

O Coxa já recusou ofertas que chegaram a € 7,5 milhões e € 9 milhões (cerca de R$ 46,7 milhões e R$ 56,1 milhões, respectivamente), de equipes não divulgadas. A diretoria entende que o goleiro tem potencial para protagonizar a maior venda da história da instituição. Atualmente, o recorde pertence ao atacante Igor Paixão, negociado com o Feyenoord, da Holanda, em 2022, por aproximadamente € 8 milhões (R$ 41,6 milhões na cotação da época).

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A valorização de Morisco também passa pelo reconhecimento na seleção brasileira. O goleiro foi o único jogador da posição a aparecer nas duas listas de convocados de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026 e agora terá mais uma oportunidade de mostrar seu potencial com a camisa da equipe nacional. Segundo informações do ge, o preparador de goleiros Taffarel ficou impressionado não apenas com a qualidade técnica do jovem, mas também com sua atitude e personalidade durante a convivência com o grupo.

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Revelado pelo Coritiba, Pedro Morisco estreou profissionalmente em novembro de 2023, em um empate por 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ganhou espaço até se consolidar como titular da equipe paranaense, sendo um dos destaques da campanha que terminou com o título da Série B em 2025. O desempenho no clube abriu caminho para a convocação e aumentou sua visibilidade no mercado internacional.

Agora, com a possibilidade de disputar seu primeiro grande movimento no mercado de transferências, o goleiro atrai a atenção de clubes brasileiros e europeus. O Coritiba, por sua vez, espera que a concorrência entre os interessados e a exposição na seleção brasileira contribuam para uma negociação histórica ao fim da temporada.

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Written byJoaquim Lira Viana

Estagiário / Redator

Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

Especialidades:

  • Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
  • Análises e reportagens especiais 
  • Produção, narração e roteirização de podcasts
Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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