Em alta na seleção brasileira, Pedro Morisco desperta interesse de Palmeiras, Flamengo e gigantes da Europa

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Goleiro do Coritiba será titular contra o Japão e entrou no radar de clubes europeus; Coxa já recusou propostas milionárias pelo jogador

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O bom momento de Pedro Morisco pelo Coritiba e a crescente valorização na seleção brasileira despertaram o interesse de grandes clubes do futebol nacional e europeu. Escolhido por Carlo Ancelotti para ser titular no amistoso contra o Japão, neste sábado (14), o goleiro de 22 anos está no radar de equipes como Juventus e Atalanta, da Itália, além de clubes da Alemanha, Espanha e Inglaterra. No Brasil, Palmeiras, Flamengo, Bahia e Red Bull Bragantino já fizeram sondagens para conhecer a situação do jogador. A informação é da jornalista Nadja Mauad, do ge.

Com a crescente procura pelo goleiro, o Coritiba sabe que terá dificuldades para mantê-lo no elenco em 2027. Morisco tem contrato até dezembro do próximo ano, mas a tendência é que o vínculo não seja renovado. A ideia da diretoria e do estafe do atleta é avaliar as possibilidades de transferência já na próxima janela, no fim de 2026.

Uma eventual saída, porém, dependerá dos valores envolvidos e das propostas oficiais recebidas pelo clube paranaense, que possui 70% dos direitos do atleta, enquanto os outros 30% são do Trieste, clube amador que formou Morisco.

O Coxa já recusou ofertas que chegaram a € 7,5 milhões e € 9 milhões (cerca de R$ 46,7 milhões e R$ 56,1 milhões, respectivamente), de equipes não divulgadas. A diretoria entende que o goleiro tem potencial para protagonizar a maior venda da história da instituição. Atualmente, o recorde pertence ao atacante Igor Paixão, negociado com o Feyenoord, da Holanda, em 2022, por aproximadamente € 8 milhões (R$ 41,6 milhões na cotação da época).

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A valorização de Morisco também passa pelo reconhecimento na seleção brasileira. O goleiro foi o único jogador da posição a aparecer nas duas listas de convocados de Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026 e agora terá mais uma oportunidade de mostrar seu potencial com a camisa da equipe nacional. Segundo informações do ge, o preparador de goleiros Taffarel ficou impressionado não apenas com a qualidade técnica do jovem, mas também com sua atitude e personalidade durante a convivência com o grupo.

Revelado pelo Coritiba, Pedro Morisco estreou profissionalmente em novembro de 2023, em um empate por 1 a 1 com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, ganhou espaço até se consolidar como titular da equipe paranaense, sendo um dos destaques da campanha que terminou com o título da Série B em 2025. O desempenho no clube abriu caminho para a convocação e aumentou sua visibilidade no mercado internacional.

Agora, com a possibilidade de disputar seu primeiro grande movimento no mercado de transferências, o goleiro atrai a atenção de clubes brasileiros e europeus. O Coritiba, por sua vez, espera que a concorrência entre os interessados e a exposição na seleção brasileira contribuam para uma negociação histórica ao fim da temporada.