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الركراكي ورينارد aguardam... Loff responde à sua nomeação para liderar o Gana no Mundial

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بicampeão do Mundial de 2014 é o mais recente nome cotado para salvar as “Black Stars”

Joachim Löw, vencedor da Copa do Mundo de 2014 com a seleção alemã, respondeu às reportagens que o ligaram ao comando da seleção de Gana no Mundial de 2026, no próximo verão.

A seleção de Gana, que participará da Copa do Mundo em um grupo que inclui Inglaterra, Croácia e Panamá, busca contratar um novo treinador após a demissão do técnico Otto Addo na última terça-feira.

Segundo o site “Ghana Soccer”, as “Estrelas Negras” colocam Löw no topo da lista de candidatos para assumir o cargo.

Desde sua saída da seleção da Alemanha após a Euro 2021, Löw decidiu se afastar do treinamento e recusou diversas ofertas, tanto de clubes quanto de seleções.

No entanto, ele demonstrou estar aberto a novos desafios, ao dizer recentemente: “Nos últimos dois anos, recebi algumas propostas, mas não foram motivadoras para mim. Ainda assim, vou considerar as opções que eu achar interessantes”.

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Apesar disso, Löw esclareceu que não recebeu nenhum contato por parte da Federação Ganesa de Futebol até o momento.

Ele disse à rede “Sky Sport Alemanha”, nesta sexta-feira: “Do ponto de vista oficial, nenhum dirigente da Federação Ganesa de Futebol falou comigo”.

Antes de o nome de Löw ser cogitado, o duo formado pelo marroquino Walid Regragui e pelo francês Hervé Renard era o principal favorito para suceder Addo, segundo a ESPN.

Espera-se que a Federação Ganesa defina a identidade do novo treinador “em uma ou duas semanas”, de acordo com o que declarou o presidente da federação há dois dias.

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