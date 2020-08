Alonso, Savarino e Franco: trio aprovado após 'teste de fogo' do Galo de Jorge Sampaoli

Trio estrangeiro é o principal destaque na vitória do Atlético-MG sobre o Flamengo na primeira rodada do Brasileirão

Em grande jogo, o Atlético-MG venceu o atual campeão brasileiro Flamengo por 1 a 0 neste domingo (9), na primeira rodada do Brasileirão, com destaque para o trio Alonso, Savarino e Franco.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Enquanto Cazares segue encostado depois de ver o seu nome envolvido em polêmicas extracampo, o trio estrangeiro vem ganhando cada vez mais espaço e convencendo após o 'teste de fogo' contra a equipe carioca.

Mais times

Savarino, de um lado, teve atuação de destaque, estando envolvido diretamente no gol contra de Filipe Luís. Aos 23 minutos, após Marquinhos recuperar a bola e tocar para Arana, o ponta é acionado, mas Filipe Luís, em tentativa de corte, mandou a bola para o fundo das redes.

Alguns minutos depois, o venezuelano recebeu o passe na cara do gol de Léo Pereira, mas o atacante finalizou fraco, antes de ver Franco colocar a bola na marca do pênalti, levando perigo ao adversário.

Se na frente o levou perigo, Alonso, na zaga, deu segurança e segurou o artilheiro Gabigol em duas boas oportunidades, garantindo os três primeiros pontos no campeonato.

"Começar bem o torneio é muito importante para um time jovem como o nosso. Começar dessa forma, jogando uma partida difícil, contra uma grande equipe. Nós surpreendemos (o rival), conseguimos vencer aqui (Maracanã), com variações no desenvolvimento de jogo. Mais do que as modificações de posições, as modificações táticas foram desenvolvidas, e conseguimos resolver no decorrer do jogo. Importante saber que conquistamos três pontos como visitante.", analisou o técnico Sampaoli.

Com a vitória neste domingo (9), o chega aos três pontos na tabela de classificação e se iguala a -PR, , Sport e .