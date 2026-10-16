Xabi Alonso, técnico do Chelsea, falou sobre os detalhes da lesão de seu jogador Reece James, antes do duelo contra o Everton, neste sábado, pela sétima rodada da Premier League.

O site Football.London publicou as declarações de Alonso durante a entrevista coletiva, na qual o treinador espanhol disse: "Estamos todos decepcionados, especialmente pelo James. Ele queria ter um bom início após a data Fifa, mas se lesionou na última sessão de treinamento".

E prosseguiu: "Queríamos ser cautelosos e esperar os resultados dos exames, mas a cirurgia já foi realizada com sucesso, e vamos continuar dando apoio a ele. Não vamos estipular uma data para seu retorno, mas ele ficará fora por algumas semanas".

E acrescentou: "Temos um elenco com o qual podemos contar para lidar com as lesões e seguir trabalhando. Acredito que conseguiremos administrar bem a situação com os jogadores disponíveis".

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E completou: "A lesão do James vai afetar a maneira como você vai lidar com a janela de transferências do inverno para contratar um jogador que o substitua? Não, não acredito, porque esperamos que ele já tenha voltado naquele período, e talvez algumas semanas antes. Vamos ver, pois a data de seu retorno não está definida com precisão, e por isso a lesão não vai afetar nossos planos".

Sobre o duelo com o Everton, comentou: "Será uma partida que exigirá alta intensidade, muito esforço e ritmo acelerado. Nunca estive nesse estádio, mas me disseram que é um estádio bonito e com um clima incrível, e por isso estamos ansiosos para disputar a partida".

E seguiu: "Todos dizem que o Chelsea deveria manter o gol sem sofrer gols. Então, você precisa sacrificar um pouco do seu poder ofensivo para conseguir isso? Não, temos que continuar trabalhando, e acredito que não sofrer gols virá com o tempo".

E Alonso afirmou: "Isso não deve se transformar em uma obsessão; nosso objetivo principal é ganhar e competir da melhor forma possível, e tenho certeza de que conseguiremos manter o gol sem sofrer gols. Queremos jogar com bom equilíbrio e controle adequado do andamento da partida, mas também queremos criar chances. O poder ofensivo que temos é fantástico, e os jogadores se encaixam bem e se entendem entre si".

E finalizou: "Precisamos continuar aproveitando ao máximo esse potencial, trabalhando para alcançar mais constância. Até agora, não ficamos satisfeitos com alguns aspectos, mas estou otimista de que apresentaremos um desempenho melhor no período que vem".