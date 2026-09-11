O português Pedro Neto renovou seu contrato com o Chelsea nesta sexta-feira, dando continuidade à sua trajetória com o clube londrino até 2032, embora seu contrato anterior ainda tivesse validade por mais cinco anos, em um movimento que reflete o desejo de ambas as partes de manter a parceria entre elas.

O Chelsea anunciou a renovação do contrato de Neto, que se juntou ao elenco do time em 2024, vindo do Wolverhampton por cerca de 60 milhões de euros, enquanto o jogador expressou sua felicidade em permanecer no clube, afirmando em comunicado oficial: "Este é um momento maravilhoso. Sinto-me em casa aqui e quero conquistar ainda mais títulos por aqui".

Ao longo de duas temporadas com o Chelsea, Neto, de 26 anos, disputou 135 partidas, nas quais marcou 21 gols e deu 19 assistências, contribuindo para a conquista do título da Liga Conferência Europa e da Copa do Mundo de Clubes de 2025 pelo time.

Na temporada atual, Neto foi titular em duas das três partidas que o Chelsea disputou na Premier League sob o comando de Xabi Alonso, e conseguiu marcar um gol.

A renovação do contrato de Neto confirma sua posição dentro dos planos do Chelsea, diante do desejo do clube de manter um de seus elementos ofensivos por um longo período, depois de ele ter se tornado parte fundamental do projeto do time desde sua transferência para o estádio de Stamford Bridge.