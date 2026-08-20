Xabi Alonso, técnico do Chelsea, afirmou que o argentino Enzo Fernández demonstrou um "comportamento muito bom" desde seu retorno à equipe, em meio às contínuas especulações sobre o futuro do meio-campista durante a janela de transferências de verão.

Alonso disse que Fernández está atualmente focado no Chelsea e se prepara para disputar a partida de estreia da equipe na Premier League diante do Fulham, na próxima segunda-feira, ressaltando que o clube está satisfeito com o que o jogador vem apresentando durante o período de preparação para a nova temporada.

O Chelsea havia chegado, no fim de maio passado, a um acordo com o agente de Fernández, Javier Pastore, que permitia a saída do jogador em troca de 120 milhões de libras esterlinas, com o dia 14 de agosto estabelecido como prazo final para a apresentação de qualquer proposta oficial.

Mas o prazo final passou sem a chegada de uma proposta oficial, levando o Chelsea a esclarecer ao entorno do jogador que Fernández não está à venda durante a atual janela de transferências.

Alonso: Enzo é jogador do Chelsea

Durante a coletiva de imprensa que concedeu nesta quinta-feira, Alonso foi questionado sobre se Fernández permaneceria em Stamford Bridge quando a janela de transferências fechar, no dia 1º de setembro.

O treinador espanhol respondeu: "Enzo é jogador do Chelsea. Estamos felizes com ele, e ele está se preparando para a partida de segunda-feira".

Alonso acrescentou, segundo o que noticiou a rede britânica "BBC", que o jogador de 25 anos "se integrou muito bem" desde seu retorno ao grupo após a Copa do Mundo, destacando que ele "vem treinando muito bem".

E prosseguiu: "Vejo que ele tem um comportamento muito bom, e é isso que queremos".

Manchester City acompanha a situação de Fernández

Apesar das afirmações de Alonso, o futuro de Fernández segue sendo alvo de interesse, diante do desejo do Manchester City de contratar o meio-campista argentino.

O Manchester City busca reforçar seu meio-campo após a transferência de Rodri para o Barcelona e a saída de Bernardo Silva com o fim de seu contrato, enquanto o clube acredita que o Chelsea ainda esteja aberto à possibilidade de concretizar o negócio.

O Manchester City também conduz negociações avançadas por um acordo no valor de 85 milhões de libras esterlinas para a contratação do meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi.

Relação de Fernández com a torcida do Chelsea sob os holofotes

A situação de Fernández se complicou também por causa de sua relação com a torcida do Chelsea, depois de ele ter sido alvo de vaias ao entrar como substituto durante a vitória amistosa sobre a Real Sociedad por 3 a 1, no último sábado, enquanto outros torcedores reagiram com aplausos e o incentivaram.

A reação mista da torcida se repetiu a cada toque do jogador na bola durante a partida.

Por outro lado, o Chelsea demonstrou seu apego a Fernández ao lhe conceder a braçadeira de capitão depois de sua entrada no lugar de Reece James no último confronto.

Fernández havia tentado, no início do verão, garantir sua transferência para o Real Madrid, mas seus esforços não foram bem-sucedidos, antes de o clube espanhol negar posteriormente qualquer interesse no jogador.

Relatos espanhóis indicam que o Chelsea segue secretamente aberto à venda de Fernández, e que o clube recorreu ao empresário Jorge Mendes, que também representa o ponta da equipe, Pedro Neto, para ajudar a definir o futuro do jogador.

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