Alonso enfrenta críticas por sua postura em relação a astro do Chelsea

Em apenas um ano, o brasileiro Estêvão passou de uma das jovens promessas mais comentadas e elogiadas para o banco de reservas do Chelsea, em meio a questionamentos da torcida e dos jornalistas sobre as decisões do técnico Xabi Alonso.

Durante parte da última temporada, Estêvão era classificado entre os principais jovens talentos do futebol mundial, depois de um início promissor com o Chelsea.

Mas, após a troca de treinador, suas participações como titular tornaram-se raras. Xabi Alonso foi questionado sobre os motivos de não contar com o ponta brasileiro, de 19 anos, depois de mantê-lo no banco de reservas durante a derrota para o Liverpool nos pênaltis, pela Copa da Liga Inglesa.

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Estêvão não começou nenhuma partida na Premier League nesta temporada, e suas únicas participações como titular se limitaram a dois jogos nas fases iniciais da Copa da Liga, já que o Chelsea não disputa nenhuma competição europeia.

Alonso afirmou: "Entendo a situação dele, e com certeza ele poderia estar mais feliz. Todos os jogadores querem jogar. O momento certo chegará para tudo, e tenho certeza de que a oportunidade dele virá, pois essa é a minha responsabilidade. Precisamos administrar isso, e sabemos que a temporada será longa, e virão momentos em que todos terão a sua chance".

Voltando ao mesmo período da última temporada, Estêvão apresentava atuações que confirmavam os motivos da contratação pelo Chelsea, vindo do Palmeiras por 34 milhões de euros. O ponta brasileiro chamou a atenção graças às suas arrancadas e ao seu drible pelos lados do campo, além de ter marcado um belo gol contra o Barcelona na Liga dos Campeões.

Final negativo

Mas sua primeira temporada em Stamford Bridge terminou cedo, em abril passado, depois que ele sofreu uma lesão nos tendões do joelho, que o impediu de participar da Copa do Mundo com a seleção brasileira, apesar das expectativas que indicavam a possibilidade de sua presença na lista do técnico Carlo Ancelotti, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

O Chelsea contratou Xabi Alonso durante a janela de transferências de verão, para ser o técnico definitivo em substituição a Liam Rosenior. Desde que assumiu o comando, Alonso concedeu a Estêvão apenas oportunidades limitadas na Premier League, utilizando-o como reserva nos minutos finais de alguns jogos.

Diante da redução de suas participações, a torcida do Chelsea — que viajou para apoiar o time contra o Liverpool — dedicou boa parte de seu incentivo durante a partida para gritar o nome de Estêvão, em sinal do desejo de ver o jogador ganhar mais oportunidades de atuar.