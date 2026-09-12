O empate do Chelsea com o Hull City por 2 a 2 fez o número de gols do clube chegar a 10 nesta temporada, mas a equipe também sofreu dois ou mais gols em cada uma de suas quatro partidas iniciais na Premier League, algo que acontece pela primeira vez em 11 anos.

Nenhuma equipe da Premier League sofreu, até agora nesta temporada, mais gols do que o Chelsea, cujas redes balançaram 9 vezes, com exceção de Crystal Palace e Ipswich Town. No entanto, o problema é anterior à chegada do técnico Xabi Alonso, pois o Chelsea disputou agora 20 partidas consecutivas no campeonato sem manter sua meta intacta, uma sequência que se estende desde o último mês de janeiro e que é a mais longa da equipe em 65 anos. Alonso resumiu o sentimento geral após a partida, dizendo que sua equipe precisa competir melhor e evitar ser "frágil" nos duelos individuais.

Com o brilho de Rodgers, Palmer e João Pedro no ataque nesta temporada, o Chelsea sabe que precisa encontrar soluções defensivas.

Alonso disse, em declarações publicadas pela rede BBC: "Tivemos uma ou duas boas chances de marcar o gol da vitória, mas não conseguimos aproveitá-las".

E prosseguiu: "Não estou feliz. Podemos ter um desempenho melhor. Tivemos o que merecíamos. Precisamos ser mais sólidos e ter mais controle. Temos jogadores novos e uma comissão técnica nova. Esse é o processo pelo qual estamos passando. Tenho certeza de que conseguiremos controlar melhor dentro de alguns meses".

Ainda assim, o técnico espanhol explicou que a decisão de mudar para o jogo com quatro defensores não foi uma solução para os problemas defensivos recentes, observando: "Vocês podem dizer que jogamos com três ou quatro defensores, mas a questão está relacionada à escolha dos jogadores, às suas características e às posições em que rendem melhor".

E destacou: "Hoje jogamos com Malo Gusto, e ele se movimentava em boas posições, tentando encontrá-lo, e pelo lado direito ele conectava o jogo com os outros jogadores, por isso a mudança não foi grande para mim".

Acrescentou que a substituição de Hato no intervalo foi uma decisão tática, antes de abordar em detalhes o que é necessário para corrigir os problemas do Chelsea.

Alonso disse: "Tudo isso pode ser divertido, mas espero que um dia vocês digam que foi uma partida chata, que vencemos e não proporcionamos esses momentos divertidos ao adversário. Mas é certo que isso repete alguns padrões que cometemos, e corrigi-los levará tempo, ou exigirá determinados momentos: quando estamos à frente no placar, ainda precisamos competir e não dar a eles a oportunidade de voltar com tanta facilidade. Especialmente no primeiro gol, poderíamos ter tido um desempenho muito melhor".

E enfatizou: "Fomos extremamente frágeis quando lhes demos essa esperança, porque até aquele momento estávamos controlando a partida e criando as chances, mas o ímpeto que tínhamos mudou, e com ele mudaram o clima da partida e o resultado. Isso é algo que precisamos discutir e resolver, e vamos melhorar, mas afeta o nosso desempenho no momento".

E completou: "De modo geral, acho que atacamos melhor do que defendemos, em todos os aspectos do jogo. Sabemos que esse é um grande tema e um ponto central de atenção para nós. Sem dúvida, disputamos apenas 4 partidas, mas não gosto desse padrão em relação aos gols sofridos, e precisamos ter um desempenho muito melhor. O jogo aberto, as bolas paradas, as bolas longas, a solidez e o espírito de competição: podemos ter um desempenho melhor".