Alonso após a eliminação na Copa da Liga: estamos focados na Premier League

Xabi Alonso, técnico do Chelsea, demonstrou sua decepção após a eliminação na Copa da Liga Inglesa nas oitavas de final, em decorrência da derrota para o Liverpool nos pênaltis, destacando que a Premier League será o principal foco dos Blues no próximo período.

O Chelsea empatou com o Liverpool por 1 a 1, na última quarta-feira, no estádio Anfield, antes de as duas equipes irem para os pênaltis, que sorriram aos donos da casa.

Alonso disse, em sua entrevista à rede "Sky Sports" após a partida: "Toda vez que o jogo chega aos pênaltis, alguns sentem que a eliminação do torneio é algo cruel. Foi um jogo muito equilibrado por parte das duas equipes. Os pênaltis tornam todas as possibilidades viáveis".

E acrescentou, conforme noticiou a rede "BBC": "Os jogadores tiveram uma atuação boa o suficiente para competir no estádio Anfield. Sofremos o pênalti e o placar ficou empatado. Foi um jogo muito equilibrado para as duas equipes".

E prosseguiu: "A atuação do goleiro Mike (Penders) foi forte. Não demos a ele muitas chances, mas ele foi firme e sólido em sua atuação. Isso foi muito importante para nós no primeiro tempo".

E completou: "Isto é futebol. Faz parte do nosso trabalho. Vínhamos apresentando um bom nível, e é isso que é necessário para chegar a esses estádios. A Premier League é o nosso principal foco".

E encerrou suas declarações: "Não temos muito tempo para nos recuperarmos porque o jogo é no sábado e começa cedo, então precisamos mudar a maneira de pensar muito rapidamente".

O Chelsea abre os jogos da nona rodada da Premier League diante do Manchester United, no estádio Old Trafford, no próximo sábado.

O Chelsea ocupa a quinta posição na tabela de classificação da Premier League, com 13 pontos, a 8 pontos do Manchester City, líder da competição.



