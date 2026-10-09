Xabi Alonso, técnico do Chelsea, foi questionado sobre o Manchester City e os desdobramentos relacionados ao caso de sua condenação em todas as acusações referentes ao cometimento de infrações graves às regras da Premier League.

O Chelsea se prepara para enfrentar o Bournemouth, amanhã, sábado, no estádio Stamford Bridge, pela sexta rodada da Premier League.

O site Football.London publicou as declarações de Alonso durante a coletiva de imprensa, em que ele disse: "Qual a importância do caso do City? Com certeza, há uma decisão, mas precisamos ter paciência".

E prosseguiu: "Temos que esperar até que a comissão emita as punições finais. Acredito que seus membros têm independência suficiente para avaliar todas as circunstâncias".

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E ressaltou: "Com certeza, não sou especialista nessa área, e por mais que eu diga ou qualquer que seja nossa opinião, são eles os responsáveis por tomar a decisão, e temos que respeitar isso e ter paciência. Com certeza chegará o momento em que saberemos o que vai acontecer, mas isso pode levar algum tempo a mais".

Alonso destacou: "Primeiro, há o recurso. E depois, temos que esperar até que a comissão anuncie as medidas que irá tomar, e então veremos o que vai acontecer. Para nós, o assunto não está em nossas mãos. Acredito que precisamos respeitar a independência da comissão judicial, e veremos o que vai acontecer, com a necessidade de respeitar as regras".

E afirmou: "Não vou emitir um julgamento prévio, e prefiro esperar a decisão. Estamos nos aproximando da etapa final, e temos uma imagem clara sobre o que pode acontecer, mas eu não fui parte no caso, e por isso não é problema meu".

Sobre a situação do Chelsea antes da partida de amanhã, o técnico espanhol esclareceu: "Moisés Caicedo está pronto para jogar. Ele treinou bem, e agora está bem e pronto para participar".

E prosseguiu: "João Pedro, Reece James e Palmer conseguiram treinar nesta semana? Sim, conseguiram treinar. Alguns começaram os treinos antes dos outros, assim como Marc Guiu".

E acrescentou: "Aproveitamos esse período, e esse era o plano que havíamos traçado. Sabíamos que enfrentamos o Brentford com alguns jogadores que estavam com problemas, mas eles treinaram bem agora e ficaram prontos para jogar".

E afirmou: "Palmer treinou durante a semana passada, e se sentiu melhor. Não quisemos nos apressar, porque tínhamos tempo disponível. O mais importante para o Cole é que ele recupere totalmente sua condição física, que ele se divirta jogando e sinta que está bem. Quando ele não está assim, como aconteceu na partida contra o Brentford, podemos ver que ele sofre".

E ressaltou: "Como está o Jamie Gittens? Ele não estará pronto para a partida de amanhã. Essa é a má notícia relacionada à data Fifa. Ele sofreu uma lesão no tornozelo, e ficará afastado por algumas semanas".

E destacou: "Você pensa em escalar o Josh Acheampong? Ele já disputou algumas partidas, e está com certeza pronto para jogar. Ele passou a jogar com mais maturidade e mais intensidade, e começou a entender o que é preciso para competir na Premier League".

E concluiu: "Vamos disputar um confronto difícil contra uma equipe que joga com muita intensidade e em ritmo acelerado, e enfrentá-la exige muito esforço".