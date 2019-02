Aloísio Chulapa faz as contas de quanto perdeu nas "farras": "Acho que uns R$ 10 mi"

Ex-jogador ainda torce pelo retorno de Adriano Imperador aos gramados

Um dos personagens mais icônicos do futebol brasileiro, Aloísio Chulapa, mais conhecido como Danone, revelou que já gastou uma fortuna para manter as suas noitadas regadas. Apesar de atualmente viver confortavelmente ao lado de seus filhos, o ex-jogador admite que poderia ter guardado muito mais dinheiro.

"Eu perdi muita coisa. Acho que uns R$ 10 milhões. Em tudo, em geral. Eu aproveitava a vida mesmo. Por exemplo: se eu ganhava R$ 400 mil, R$ 200 mil eu farreava, R$ 200 mil eu investia. Eu era essa pessoa e só. Não tinha ninguém, como hoje os jogadores têm pessoas e tal. Eu cuidei da minha vida só", disse em entrevista ao Uol Esporte.

Amigos desde os tempos de São Paulo, Chulapa mantêm grande amizade fora dos gramados com Adriano e revelou a emoção do Imperador no Maracanã durante a partida festiva de Zico em dezembro.

Foto: Reprodução

"Até hoje nós somos como irmãos de sangue. Quando a gente se vê, não desgruda um do outro, fica de meio-dia até meio-dia do outro dia por perto, tomando nosso danone e lembrando todas as histórias, de todas nossas épocas. É uma pessoa maravilhosa", revelou.

"Depois do jogo, senti ele emocionado com a torcida gritando o nome dele: 'O Adriano voltou'. Ele fica emocionado. Sente que um dia ainda vai voltar e escutar isso. Mas tem que pensar direitinho. Se vai voltar mesmo, pra torcida, pra dar alegria, pra fazer os gols que ele faz. Talento ele tem. Um chute que não tem igual", concluiu.