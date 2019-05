Alô, Juventus? Sarri fala do seu futuro já pede desculpas ao Napoli

O treinador italiano não deu pistas sobre o futuro e dedica título da Europa League para ex-clube

Especulado como sucessor de Massimiliano Allegri na , Maurizio Sarri indicou após a conquista da pelo que o seu futuro está em aberto – apesar do contrato por mais duas temporadas fechado com os ingleses.

O treinador italiano teve um ano de estreia tumultuado na , sem conseguir a aceitação da torcida com o futebol de troca de passes que chegou para implementar nos Blues. Exatamente por isso, antes da final europeia contra o muito se dizia a respeito de uma eventual demissão. Agora que tem resultados e título ao seu lado, Sarri não deixou claro o que o futuro lhe reserva.

“Ainda não sei o que eu vou fazer. A partir de amanhã nós vamos começar a fazer um balanço da temporada, ver o que eu posso pedir para o clube melhorar e o que o clube vai me pedir. O contrato ainda é de dois anos, não existem problemas maiores mas depois de toda a temporada precisamos fazer uma comparação”, afirmou para a Sky Sports Italia antes de ser perguntado sobre a possibilidade de comandar a Juventus.

“Nos últimos 20 dias eu era certeza na , e Juventus”, ironizou, antes de indicar que pode, sim, voltar à ao indicar um pedido de desculpas aos torcedores do clube onde mais teve destaque antes de chegar ao Chelsea: “Os torcedores do sabem bem do amor que tenho por eles, eles sabem muito bem que eu escolhi sair do país para não ir para um time italiano. Mas esta profissão pode te levar para outros tipos de escolhas, mas eu não mudarei a relação que tenho com eles”.

“Eu queria dedicar esta vitória aos torcedores do Napoli porque não consegui dar esta satisfação a eles”, finalizou.