Almería sobe oferta por Lázaro e fica perto de fechar negócio com o Flamengo

Espanhóis fazem nova proposta por atacante no último dia de janela; Fla deve manter percentual em venda futura

O Flamengo está muito perto de acertar a venda de Lázaro para o Almería, da Espanha. Nas últimas horas, o clube espanhol formalizou uma oferta de 7 milhões de euros (R$ 36,3 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, o que agradou os rubro-negros. A informação da proposta foi trazida primeiramente pelo GE e confirmada pela GOAL.

Segundo a reportagem, os clubes ainda discutem algumas cláusulas antes de finalizar a negociação. É uma corrida contra o tempo no último dia de janela de transferências para as principais ligas da Europa.

A primeira oferta dos espanhóis foi de 5 milhões (R$ 25,9 milhões), o que não agradou ao Flamengo. A diretoria, no entanto, avisou que haveria negócio por um valor maior – mais um percentual de uma venda futura do jovem jogador. Antes do Almería, o West Ham também tentou a contratação de Lázaro.

Os ingleses ofereceram 5 milhões de libras (R$ 30 mi) pela totalidade direitos econômicos do jogador, o que foi prontamente recusado pelos dirigentes rubro-negros. Além da dupla, Celta de Vigo (Espanha) e Club Brugge (Bélgica) também demonstraram interesse no jogador de 20 anos, mas não houve avanço em negócio nessas frentes.