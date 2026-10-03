Almere City impõe ao FC Volendam a quinta (!) derrota consecutiva fora de casa na Keuken Kampioen Divisie

O Almere City levou a melhor sobre o FC Volendam no duelo de sábado à noite no topo da Keuken Kampioen Divisie. Enzo Cornelisse fez a diferença antes do intervalo em Flevoland: 1 a 0. O Almere ocupa provisoriamente a segunda colocação, enquanto o Volendam, que já perdeu todos os cinco jogos fora de casa nesta temporada, aparece em 11º lugar. As outras três partidas não tiveram vencedor.
Almere City - FC Volendam 1-0
No duelo da liga com o FC Volendam, o Almere City foi superior no primeiro tempo. Jamie Jacobs, por exemplo, esteve perto de abrir o placar, mas viu sua finalização explodir no travessão.
A vantagem saiu mesmo aos 37 minutos, com Enzo Cornelisse, que concluiu uma bela jogada: 1 a 0. O Almere teve a chance de matar o jogo no segundo tempo.
Mas faltou pontaria em todas as oportunidades. Emmanuel Poku, por exemplo, chutou raspando a trave e depois ainda acertou o poste. O goleiro do Almere, Wessel Speel, garantiu os três pontos nos segundos finais da partida ao vencer o duelo cara a cara com o reserva Frederik Ihler.
FC Den Bosch - FC Dordrecht 1-1
As duas equipes não conseguiram balançar a rede no primeiro tempo. O placar foi inaugurado logo no início da segunda etapa por Senne Vugts. O meio-campista cortou para dentro e bateu no canto curto para fazer 0 a 1.
Dez minutos antes do fim, o FC Den Bosch chegou ao empate. A bola foi para a marca da cal após um toque de mão. Kévin Monzialo cobrou o pênalti com categoria, sem chances para Tim Coremans.
Os donos da casa ainda ficaram perto da vitória depois disso. Monzialo deixou a bola na medida para Stan Maas, que viu Coremans fazer uma grande defesa.
RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1
O RKC abriu o placar antes da meia hora de jogo após uma bela jogada. Ryan Fage cruzou para Jesse van der Haar, que finalizou com frieza e marcou seu terceiro gol nos últimos três jogos: 1 a 0.
Apesar do forte primeiro tempo do time de Waalwijk, o Emmen empatou após uma hora. Bryan Van Hove arrancou em drible, avançou bastante e resolveu arriscar. O chute forte que veio na sequência entrou: 1 a 1.
Jack Cooper-Love ainda poderia ter garantido a vitória ao Emmen no restante da partida, não fosse o fato de ter desperdiçado uma grande chance e, pouco depois, ver sua bomba ser defendida com categoria pelo goleiro do RKC, Mark Spenkelink.
FC Eindhoven - De Graafschap 2-2
Aos 22 minutos, Rayan Buifrahi protagonizou o grande momento do primeiro tempo. O meio-campista ficou com a bola após cruzamento de Raf van de Riet e acertou um lindo chute no ângulo direito: 1 a 0.
Depois do intervalo, Gabriele Finocchiaro marcou o gol de empate. O jogador emprestado pela Juventus recebeu a bola de Mark Diemers, passou por vários jogadores do Eindhoven e chutou para marcar com desvio em um defensor: 1 a 1.
O De Graafschap seguiu em cima e chegou à virada a vinte minutos do fim com Kyano Kwint, que marcou após assistência de Fedde de Jong. A vantagem de 1 a 2 durou apenas dois minutos. Siegert Baartmans apareceu bem à frente do marcador após cruzamento de Guus Beaumont e completou para as redes: 2 a 2.