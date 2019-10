Allianz Parque “canta” para Nikkolas antes de Palmeiras x São Paulo; veja!

O torcedor e sua mãe ganharam o prêmio Fifa Fan Award, na cerimônia do The Best

O Palmeiras vaenceu o São Paulo por 3 a 0 no Allianz Parque, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a festa dentro do estádio começou antes mesmo do pontapé inicial.

Isso porque o jovem Nickollas Grecco e sua mãe, Silvia, que ganharam o prêmio Fifa Fan Award durante a premiação do The Best – que neste ano foi para Lionel Messi – marcaram presença no estádio. O telão filmou o torcedor, portador de deficiência visual e que “vê” os jogos com a narração toda especial de Silvia, na véspera de seu aniversário

Torcida do faz linda homenagem de aniversário ao menino Nickolas Grecco, deficiente auditivo e portador de autismo, que recentemente ganhou, junto de sua mãe, o prêmio de melhor torcedor de futebol pela FIFA. pic.twitter.com/DYBXZqaNCx — A Festa das Torcidas (@AFestaDaTorcida) October 30, 2019

A imagem é emocionante e já está garantida como uma das mais marcantes nesta rodada de Brasileirão.